Preços de gasolina, diesel e gás de botijão tiveram nova alta nesta semana, diz ANP

Entornointeligente.com / RIO — O preço médio da gasolina, do diesel e do gás de botijão voltou a subir nos postos de combustíveis nesta semana, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O presidente Jair Bolsonaro já tinha dito na tarde desta sexta-feira em entrevista coletiva com o ministro da Economia , Paulo Guedes, que mais cedo ou mais tarde o preço da gasolina terá que subir de novo. E ressaltou que os preços no Brasil refletem os aumentos no exterior. No entanto, segundo dados da Abicom, associação que reúne as importadoras, a defasagem na gasolina está em 15% e no diesel em 18%.

No caso da gasolina, o preço médio do litro subiu 0,61% nas duas últimas semanas, passando de R$ 6,321 para R$ 6,36. É, assim, a décima segunda semana seguida entre altas e estabilidade nos preços. No ano, acumula avanço de 41,96%.

Em alguns estados do Brasil, a gasolina já é vendida a R$ 7,46, para a atual semana (17 a 23 de outubro). Oito estados já estão acima do patamar de R$ 7.

Segundo a ANP, Rio Grande do Sul tem preço máximo de R$ 7,469 por litro de gasolina. Na lista, estão ainda Rio de Janeiro (R$7,399), Piauí (R$ 7,159), Paraná (R$ 7,090), Minas Gerais (R$ 7,099), Mato Grosso (R$ 7,047), Ceará (R$ 7,10) e Acre (R$ 7,30).

Bolsonaro: Governo repassa alta para combustíveis, mas defasagem já chega a 18% na gasolina

No diesel, a alta foi de 0,26% nas duas últimas semanas, passando de R$ 4,976 para R$ 4,983, destacou a ANP. No ano, a alta chega a 38,18% na bomba.

O gás de botijão (GLP, de 13 quilos) chegou a R$ 101,96, maior que os R$ 100,44 da semana passada. É uma alta de 1,51% na semana. No ano, o avanço chega a 36,4%, diz a ANP.

