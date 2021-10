PO CH organiza conferência para debater os resultados da avaliação da sua estratégia de comunicação.

Entornointeligente.com / O que é o POCH? O mais certo é o cidadão comum desconhecê-lo: um estudo da marca revelou que, apesar de gozar de grande notoriedade nos destinatários do programa – escolas e outras entidades beneficiárias apenas 19% da população em geral reconhece a marca. No entanto, o POCH – Programa Operacional do Capital Humano – é um dos mais dinâmicos programas operacionais que compõem o Portugal 2020. Com efeito, um dos objectivos da próxima conferência do POCH a ter lugar este mês é, precisamente, o de analisar a discrepância de reconhecimento da marca e importância do Programa entre os seus beneficiários e o resto da população.

Entre os seus beneficiários directos, o POCH goza de grande notoriedade, pois é o tipo de programa com a capacidade não apenas de moldar, mas de criar verdadeiros percursos educativos e carreiras profissionais, mudando de forma palpável o trajecto de vida dos seus beneficiários. De todo o modo, é preciso ter em conta que o desconhecimento sobre os objectivos do POCH, identificado pela avaliação, já mencionado, não é inesperado: por norma, o trabalho realizado por este tipo de programas – disperso pelo território, aplicado em áreas concretas do sector educativo e com uma grande atomização dos seus fundos quanto aos projectos que financia – é invisível para a maioria da sociedade civil.

Certo é que, desde a sua implementação em 2014, o POCH é, hoje, um dos mais importantes programas implementados pela iniciativa Portugal 2020. Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Os seus principais objectivos são os de gerar uma maior coesão económica, territorial e social através de um crescimento mais inteligente, sustentável e inclusivo. O catalisador em que aposta para atingir esses objectivos é do da qualificação educativa e profissional. Com efeito, um dos maiores problemas da população portuguesa face às suas congéneres europeias é o défice de educação – tanto técnica como superior – e de qualificação profissional. Para colmatar o problema e cumprir com as metas definidas do Portugal 2020, o POCH assenta a sua área de actuação em quatro grandes eixos estratégicos: a promoção do sucesso educativo – através do combate ao abandono escolar – o reforço do ensino superior e formação avançada, o reforço da aprendizagem ao longo da vida profissional e da empregabilidade e a qualidade e inovação dos sistemas de educação e formação existentes.

Um evento a não perder. A POCH talk é um evento que decorrerá online. Poderá acompanhá-lo em directo aqui no site do Público, ou na plataforma E.volui em www.e-volui.pt , no próximo dia 28 de Outubro, a partir das 10 horas da manhã. O evento contará com a presença de Joaquim Bernardo, Presidente do POCH, Gustavo Cardoso, Professor Catedrático do ISCTE, especialista na área da comunicação, António Figueiredo, Diretor de Estratégia e Inovação da Quaternaire Portugal e coordenador da avaliação do POCH e Mónica Silvares, especialista em fundos comunitários e jornalista do jornal ECO.

Em 2021, e volvidos quase sete anos desde a sua criação, saber qual a melhor forma de medir e comunicar o real impacto do POCH revela-se um exercício essencial, até porque o prazo de implementação – embora a sua execução esteja programada até 2023 – encontra-se cumprido e muitos dos projetos entretanto criados, apoiados e desenvolvidos foram concluídos. A notoriedade e o impacto mediático do programa servirão como ponto de partida para os debates, que se focarão na discrepância de reconhecimento da marca POCH entre os seus beneficiários e cidadãos em geral.

Outros temas em cima da mesa serão os de encontrar formas de diminuir essa discrepância, discutir o uso de formatos de comunicação mais inovadores e, ainda, de que forma poderá o POCH não só ampliar a visibilidade, mas também mudar a percepção quanto ao modo como aplica e faz a gestão dos fundos que lhe são atribuídos pela União Europeia. Serão estes e outros assuntos relacionados a ser debatidos na conferência do POCH, a ter lugar já no próximo dia 28 de Outubro, pelas 10 horas, na sede do Público.

LINK ORIGINAL: Publico

