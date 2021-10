PCP reúne Comité Central no domingo e Jerónimo pode anunciar sentido de voto na segunda-feira

Os comunistas reúnem o Comité Central no próximo domingo para "analisar a situação política e social", segundo a nota do gabinete de imprensa do partido, mas o que estará em cima da mesa é o Orçamento do Estado para 2022 e saber até que ponto o Governo está disponível para aceitar integrar medidas do PCP no documento na fase da especialidade.

Jerónimo de Sousa irá anunciar as principais conclusões da reunião no dia seguinte em conferência de imprensa prevendo-se, tendo em conta que é a véspera do arranque da discussão do orçamento na Assembleia da República – onde é votado na generalidade na quarta-feira – , que já possa anunciar o sentido de voto da bancada parlamentar do partido.

Para tentar desbloquear as negociações, o primeiro-ministro vai encontrar-se pessoalmente com Jerónimo de Sousa e a restante delegação do PCP no sábado. Nos últimos dias as conversações não têm registado avanços significativos e já levaram o PCP e o Bloco a reiterarem, ainda nesta quinta-feira à noite , que a proposta de lei do Governo continua a merecer o mesmo voto que merecia no dia em que entrou no Parlamento: contra.

