Olá, cá estou eu (outra vez e sempre), o Direito Europeu

Entornointeligente.com / A regulação do desporto organizado pelas federações desportivas internacionais (e, depois, pelas nacionais), já muitos o sabem, vê-se determinada por um constante jogo bipartidário (só para dar um ar de político). De um lado, temos as normas jurídicas (sem dúvida) que emanam das federações desportivas internacionais, e também das suas confederações continentais (por exemplo, UEFA), e que irradiam para o plano nacional, para que aí cada federação desportiva nacional as tenha em devida conta no seu agir interno, aquando da organização e regulamentação das competições desportivas. Se não for o caso, as federações nacionais ficam sujeitas à aplicação de medidas sancionatórias provindas das internacionais.

