La Audiencia Nacional suspende la entrega del Pollo Carvajal a EE.UU. prevista para mañana

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes suspender la entrega a Estados Unidos del ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal al entender que el Pleno de la Sala no dio cumplimiento a un auto del propio Pleno que debe formalizarse antes de ejecutar la entrega. Así lo publica esta tarde, mañana para Venezuela, el diario El Debate , de España. De esta forma, la Sala se ha corregido a sí misma después de que este jueves rechazase suspender su extradición y dictaminara que puede declarar como testigo desde el país norteamericano en la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos . «Teniendo en cuenta lo expresado en el último párrafo del fundamento jurídico quinto del auto del 24 de enero de 2020 dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal desestimando incidente de nulidad de actuaciones, lo que no se recoge en su parte dispositiva, en aras a la tutela judicial efectiva, queda en suspenso la materialización de la entrega a los Estados Unidos de América del Norte y remítase copia testimoniada del escrito de la defensa y del presente proveído al Pleno de la Sala para que resuelva», recoge la providencia.

