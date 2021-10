Maluma dará voz a un personaje de la película de Disney «Encanto»

Entornointeligente.com / El cantante Maluma prestará su voz a uno de los personajes de «Encanto», la película animada de Disney que se ambientará en Colombia.

«Soy de Colombia y la historia es sobre una familia colombiana. Estoy orgulloso de formar parte de esta bella historia. Significa mucho para mí porque me apasiona compartir los valores y la historia de mi país con todo el mundo», aseguró el artista este jueves.

De acuerdo con Disney, Maluma dará vida a un personaje llamado Mariano, el galán de la ciudad y futuro prometido de la perfecta y divina hermana de Mirabel, Isabela.

Los espectadores podrán escuchar a Maluma tanto en la versión en inglés de la película como en el doblaje al español latino, una edición que también se llevará a España, al tratarse de una historia ambientada en Latinoamérica.

Lo extraño y peculiar se convierte en cotidiano en el último musical de Disney, «Encanto», una pieza inspirada en el realismo mágico que centra su trama en una familia con habilidades fantásticas que vive en las montañas de Colombia.

La película narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desparecer la magia.

La cinta, que se estrenará en cine el 24 de noviembre, cuenta con canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, el creador de los musicales «Hamilton» e «In The Heights», y con la interpretación de Carlos Vives en su tema titular.

