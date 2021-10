Libertadores: autoridades alertam torcidas do Flamengo que quem não tiver ingresso e for 'ficha suja' não poderá viajar ao Uruguai

Entornointeligente.com / A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio se reuniram com torcedores de organizadas do Flamengo nesta sexta-feira, na sede do clube, na Gávea, para orientações de segurança sobre a viagem ao Uruguai para a final da Libertadores.

Os avisos principais foram que os torcedores sem ingressos não poderão entrar sequer nos ônibus das caravas que sairão tanto do Rio como de outros estados, monitorados pela PRF.

A PM-RJ e a Polícia Civil, por sua vez, indicaram que os torcedores com “ficha suja”, ou seja, com impeditivos de entrar nos estádios no Brasil, já estão em uma lista enviada às autoridades uruguais para que não sejam autorizados a entrar no país.

Depois dos avisos principais, o grupo debateu sobre pontos de fiscalização ao longo do trajeto, no meio da estrada, que compreende a rota pela BR-101, nacional, e por rodovias estaduais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A polícia do Rio também está em contato com a polícia uruguaia para cooperar com a fiscalização na chegada a Montevidéo. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, com experiência na escolta dos torcedores do Flamengo, é o encarregado de passar as informações.

Outros encontros serão agendados paras as próxima semanas. O Flamengo também está em contato com as mesmas autoridades e o Ministério da Justiça. Integrantes do clube estavam presentes no encontro na Gávea.

Ingressos O Flamengo recebeu a indicação de que terá 6.500 códigos para compra dos ingressos por parte de sua torcida. Eles serão destinados aos sócio-torcedores, que terão prioridade na compra. A venda começa no dia 27 de outubro, a próxima quarta-feira. O clube tem 68 mil sócios, 5.800 só no plano Maior do Mundo, o mais caro.

A Conmebol ainda não detalhou oficialmente a quantidade de bilhetes por clube, apenas que serão comercializadas 20 mil entradas no total, incluindo o público local. O valor varia entre US$ 200 e 650 (entre R$ 1.135 e R$ 3.680, na cotação desta sexta-feira). A Conmebol vai operar a venda dos ingressos nas laterais do estádio. Os setores atrás dos gols serão destinados a Flamengo e Palmeiras, que vão administrar a comercialização de bilhetes.

