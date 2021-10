La Tigresa del Oriente lanza canción inspirada en El juego del calamar

Entornointeligente.com / Judith Bustos, conocida como la «Tigresa del Oriente», sorprendió a todos al anunciar el estreno de «El baile del calamar», su nueva canción inspirada en la serie de Netflix El juego del calamar junto a Elmer Molocho y otro cantante conocido como «Rey Midas».

La artista dio a conocer el lanzamiento del tema, que ha grabado con su pareja, en Instagram. «Arde Instagram… Estreno Mundial… Tigrillos (as) les presentó mi nuevo hit Grrr ‘El baile del calamar», escribió en una publicación reciente.

En los comentarios de la publicación en la red social, los seguidores de la cantante la felicitaron por la nueva canción. «Mi tigresa tiene tanta energía y yo cero», «Full garrita positiva para el día de hoy», «Te amo mother tiger!!!!», son algunos de los mensajes que se pueden leer y que citó El Comercio.

El nuevo sencillo de la cantante llega junto a un video en el que ella aparece vestida como la enorme muñeca del juego «Luz roja, luz verde» que se ha vuelto viral, pues asesina a todos lo que se mueven cuando ella voltea su cabeza.

El clip ya está disponible en YouTube y parte de la letra de la canción dice: «Si eres un tramposo te voy a eliminar, si eres un borracho te voy a eliminar, si eres un mañoso te voy a eliminar, si eres un cachudo te voy a eliminar», cita El Comercio.

En marzo de este año, la Tigresa del Oriente anunció que perdonó a Elmer Molocho y retomaron su relación, luego que el músico la dejó plantada en el altar cuando iban a contraer matrimonio civil, pues en un programa se dio a conocer que tenía esposa y tres hijos en Ventanilla.

