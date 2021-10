La Mujer de Fuego es elegida como artista latina del mes de Spotify

Entornointeligente.com / La cantante puertorriqueña Olga Tañón fue elegida como la artista latina del mes de Spotify y su fotografía fue enmarcada en las pantallas de Times Square , en la ciudad de Nueva York.

La intérprete de “Muchacho Malo”, “Cómo Olvidar” y “Presencie tu amor” agradeció a la empresa de multimedia y a todos sus fans por el “honor” del nombramiento.

“Que maravilla y que orgullo me da, gracias a toda la gente que ha tenido que ver en Spotify para elegirme como la artista latina”, dijo.

La mereguera expresó su “orgullo”, emoción y gratitud hacia la empresa sueca y todas las personas que hicieron realidad esa “maravilla” de estar en las pantallas de Times Square.

“Gracias a todos los fans, gracias por seguir escuchando mi música en Spotify y en todas las tiendas digitales. Gracias porque este es el futuro de tantos y tantos artistas “, agregó al mismo tiempo que pidió a sus seguidores luchar por cada uno de sus sueños.

Mensaje a la industria En un live compartido en sus redes sociales la también interprete de “Bandolero” comentó que desea que la industria musical entregue premios “para la gente que es afinada, que usa todo en vivo y que no usa afinadores para la voz “.

La boricua sueña con unos galardones que “resalte realmente la calidad vocal de la gente y también de que no estén dándole premios a la electrónica sino a los verdaderos talentos”.

La ganadora de múltiples premios Grammy espera que la industria le de oportunidades a “esa gente talentosa” que está en la calle trabajando por sus sueños.

