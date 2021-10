Bolsonaro diz que novo aumento de combustíveis é iminente e nega tabelamento de preço

Entornointeligente.com / BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que um novo aumento do preço dos combustíveis é “iminente”, e negou pretensão do governo em fazer tabelamento de preços.

Entenda : Por que furar o teto de gastos afeta a inflação, o dólar e o emprego?

No entanto, atualmente, a defasagem na gasolina está em 15% e no diesel em 18%, segundo dados da Abicom, associação que reúne as importadoras.

— Não existe da nossa parte o congelamento de preços. Sabemos que as consequências são piores que o aumento em si. Sabemos que estamos na iminência de mais um reajuste no combustível. E quando vai para o diesel influencia diretamente na inflação — disse, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com