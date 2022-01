Una cuestión de actitud

Entornointeligente.com / Yaquely Cabrera Ortega, mejor conocida como Dra. Yaquely Cabrera , doctora en medicina y Youtuber de origen Dominicano, nació el 20 de agosto de 1982 en Salcedo. Es la hija mayor del matrimonio del empresario Erasmo Cabrera Rosell y Maritza Ortega de Cabrera.

Tiene dos canales en YouTube. Dra. Yaquely Cabrera donde educa sobre temas de salud y responde a los comentarios de sus suscriptores. Su canal principal es el reino de Yaquely, un vlog´s donde sube videos de su viajes, resume finales de concursos de programas de tv y nos comparte su vida cotidiana.

En su carrera profesional, tras doctorarse a los 29 años, trabajó durante 4 años y medio como responsable del Departamento de médico de cabecera en Centro Médico Roca mientras realizaba el posgrado en Emergentología y Trauma.

En España, donde reside, se unió como Médica el 26 de abril de 2019 a Amazon Spain cuando abrió sus puerta el centro MAD6 y desde septiembre 2020 a la fecha también es parte de la plantilla de empleados de Gabinete SME como médica reconocedora.

Por otro lado, los viajes impregnaron la vida de la Dra. Yaquely Cabrera desde pequeña cuando a los 14 años tomó la decisión de irse a vivir con sus abuelos maternos, quienes se mudaban asiduamente y a partir de allí cursa sus estudios en distintos lugares del mundo.

“Aprendí que en muchos casos el mejor tratamiento no funciona, cuando el paciente no tiene predisposición, y por eso creo que cada paciente es único y hay que saber escucharlos.”

Esa es la impronta que caracteriza su canal de Youtube, El Reino De Yaquely donde viaja siempre que le es posible mostrando los más hermosos lugares del mundo y además comenta sobre cine, su otra pasión .

Sin embargo, y a partir de un dolor familiar, su carrera como médica tomó un giro. “Aprendí que en muchos casos el mejor tratamiento no funciona, cuando el paciente no tiene predisposición, y por eso creo que cada paciente es único y hay que saber escucharlos.”

Cuando le preguntamos sobre su canal de Youtube médico Dra. Yaquely Cabrera nos explica que: “Este año sobre todo, y con la pandemia de fondo es necesario que más gente tenga acceso a conocimientos médicos de una fuente segura y evitar la desinformación.”

“La pandemia de COVID 19 sigue enseñándonos”, refiere a esta última ola de Omicron y Delta. “Aún en este Siglo XXI somos vulnerables, la vacuna no es toda la solución, tenemos que ser cautelosos y no dejar de utilizar las mascarillas y no hablo de cualquiera sino de la FP2 que sigue siendo efectiva”.

La Dra Yaquely Cabrera tiene una vida polifacética: médica, youtuber, empresaria, y de paso deportista ” Juego al golf hace 20 años y estoy federada en España”, nos aclara por si faltara algo a sus vastos antecedentes, aunque su familia según su definición son cultores del perfil bajo, ella misma se define como una mujer de pasiones. ” para mi las cosas son blanco o negro, los grises definitivamente no existen .” Habida cuenta de su frase de cabecera:” vivo literal a full” . Habrá que creerle; para muestra basta un click .

