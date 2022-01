UFC 270 EN VIVO GRATIS: Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo por el título peso mosca

Entornointeligente.com / Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo se miden este sábado 22 de enero por la UFC 270 EN VIVO HOY. El encuentro será en el Honda Center de Anaheim, California, y está pactado para las 10.00 p. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás todas las incidencias de la gran pelea.

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo: previo del encuentro Brandon Moreno se alista para revalidar su gran título de peso mosca ante Deiveson Figueiredo. The Assassin Baby hizo historia al ser el primer mexicano en ganar un trofeo en esta categoría. El nacido en Tijuana (México) se medirán por tercera vez ante el Deus da Guerra, con un buen recuerdo, ya que en su último enfrentamiento logró vencerlo.

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo: cara a cara Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo: datos individuales Récord: Brandon Moreno 19-5-2 | Deiveson Figueiredo 20-2-1 Victoria por KO/TKO: Brandon Moreno 16% | Deiveson Figueiredo 45% Victoria por tiempo promedio de pelea: Brandon Moreno 13:59 | Deiveson Figueiredo 10:35 Golpes significativos conectados por minuto: Brandon Moreno 3.44 | Deiveson Figueiredo 3.24 Golpes significativos recibidos por minuto: Brandon Moreno 3.29 | Deiveson Figueiredo 3.4 ¿A qué hora pelean Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo EN VIVO? En horario peruano, el choque entre Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo se disputará desde la 10.00 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 10.00 p. m. Colombia: 10.00 p. m. Ecuador: 10.00 p. m. México: 9.00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami): 11.00 p. m. Bolivia: 11.00 p. m. Venezuela: 11.00 p. m. Paraguay: 12.00 a. m. Uruguay: 12.00 a. m. Argentina: 12.00 a. m. Brasil: 12.00 a. m. Chile: 12.00 a. m. España: 2.00 a. m. (del día domingo 23) PUEDES VER: UFC 270 EN VIVO: sigue todos los pormenores de la velada Moreno vs. Figuereido y Ngannou vs. Gane HOY el UFC 270 tendrá el encuentro estelar entre Ngannou vs. Gane. Foto: Star Plus

¿Dónde ver a Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo? El cotejo entre Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo se podrá ver en suelo peruano desde la señal de ESPN, que cuentan con los derechos de grandes eventos deportivos, como la UFC 270.

¿Cómo ver Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo vía ESPN? Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal). Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV). Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite) Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT). Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV). Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital). México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV). ¿En qué estadio se medirán Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo? El escenario escogido para el enfrentamiento entre Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo es el Honda Center de Anaheim, casa deportiva localizada en California, Estados Unidos. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 18.000 asistentes.

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo: pronósticos casas de apuestas Betsson: gana Brandon Moreno (1,53) | gana Deiveson Figueiredo (2,57) Inkabet: gana Brandon Moreno (1,53) | gana Deiveson Figueiredo (2,50) Doradobet: gana Brandon Moreno (1,53) | gana Deiveson Figueiredo (2,50) Meridianbet: gana Brandon Moreno (1,52) | gana Deiveson Figueiredo (2,43) Te apuesto: gana Brandon Moreno (1,52) | gana Deiveson Figueiredo (2,43) PUEDES VER: UFC 269: Amanda Nunes fue derrotada por Julianna Peña en la categoría de peso gallo Sobre UFC 270 UFC 270 se desarrollará la primera edición del torneo de artes marciales mixtas del 2022 que tendrá como plato fuerte las peleas de Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo y Francis Ngannou vs. Ciryl Gane.

La transmisión del UFC 270 estará a cargo de ESPN para la región de Sudamérica, así como de la aplicación de streaming Star Plus. Para México será Fox Sports. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de La República Deportes .

Ngannou vs. Gane EN VIVO por la UFC 270 desde California. Foto: Jazmin Ceras/La República

