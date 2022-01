Triunfar con lo sencillo: siete colgantes de plata rebajados para esos días en los que no queremos complicarnos

Entornointeligente.com / A veces no nos apetece complicarnos eligiendo el estilismos y mucho menos los accesorios , pero no significa que no queramos acertar de lleno, luciendo perfectas. Es en esos casos cuando toca apostar por los básicos, no solo en prendas y calzado, también en joyas.

En Trendencias Así de bonita es la colección de San Valentín de Uno de 50 Unos pendientes de aro pequeños y minimalistas, una pulsera 24/7 y un sencillo colgante de plata pueden ser la respuesta a nuestras plegarias esos días en los que queremos acertar pero sin elaboradas combinaciones. En Amazon hemos encontrado estos siete ejemplos (además rebajados):

La primera de nuestras apuestas es este colgante con cadena de de plata y un pequeño cristal redondo como protagonista. Una apuesta por lo básico, lo clásico y lo sencillo que podemos lucir cada día -solo o acompañado de otras joyas si nos apetece un look más barroco- en cualquier situación.

El solitario de cristal está rodeado por plata de ley 925 que promete resistir al paso del tiempo y por supuesto, de las tendencias gracias a su versatilidad. Lo encontramos hoy rebajado en Amazon, con más de 10 euros de descuento por 32,90 19,77 euros.

Elli Collares para damas Solitario básico con cristalería en plata esterlina de ley 925

PVP en Amazon 19,77€ Algo más elaborado pero sin perder ese aura que apuesta por lo sencillo es este colgante de el Árbol de la vida. Un accesorio cargado de significado que refleja las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida y representa el crecimiento personal (lo que lo convierte en un gran regalo de San Valentín o por que sí).

El colgante de forma redondeada está fabricado en plata de ley 925 y al igual que el anterior, funciona genial solo o acompañado de otras piezas de joyería. Lo tenemos rebajado hoy por 22,99 19,54 euros.

Lydreewam árbol de la Vida Collar para Mujer Plata de Ley 925

PVP en Amazon 22,95€ Otro colgante cargado de significado es la mano de Fátima, que representa la fuerza y la buena suerte para algunas culturas. En este caso hemos fichado esta de estética minimalista firmada por Tous y fabricada en plata de ley.

Un colgante sencillo pero muy representativo que gracias a su tamaño discreto -mide 1,4 centímetros únicamente- podemos lucir solo o acompañado de otros colgantes. Lo podemos encontrar hoy en Amazon con un interesante descuento por 45 27 euros (envío con packaging de la marca ideal para regalar incluido).

TOUS Colgante Idol Mano de Fátima de Plata

PVP en Amazon 27,00€ Pandora también nos tienta con colgantes fabricados en plata con el minimalismo y la sencillez como protagonistas. Prueba de ello es este sencillo collar -viene con la cadena a diferencia del anterior- con un colgante en forma de aro decorado con circonitas.

El aspecto envejecido de la plata le da un toque más informal e incluso vintage, pero no le resta ni un ápice de versatilidad. Una apuesta segura para lucir con un elegante jersey de cashmere, que encontramos rebajada hoy en Amazon por 69 64,70 euros.

Pandora Collar con colgante Mujer plata

PVP en Amazon 64,70€ Siguiendo la línea de la sencillez pero con un toque boho hemos hallado este collar de Elli en plata con una pequeña pluma acompañado de un cristal. Un collar de estética alargada que le dará un toque bohemio a cualquier estilismo sin acaparar todo el protagonismo ni limitarnos demasiado (podemos llevarlo a la oficina sin restar elegancia a nuestro look).

Está fabricado en planta de ley 925 con toques de aspecto envejecido para darle un toque retro a la pluma y lo podemos encontrar en oferta hoy por 36 31,90 euros.

Elli Collares colgante boho de plumas para mujer

PVP en Amazon 31,90€ Si buscamos algo más complejo pero versátil y no queremos apostar todo al color plata, este collar con colgante triple de Fossil puede ser la respuesta . Una combinación lágrimas metálicas que combinan en dorado, el rosado y la plata creando una silueta muy fácil de llevar en cualquier ocasión.

Se trata de ese tipo de piezas sencillas pero a la vez únicas capaces de marcar la diferencia y distinguirse sobre las demás. La encontramos en Amazon rebajada hoy por 59 43,70 euros (con el collar incluido en el).

Fossil

PVP en Amazon 43,70€ Si buscamos algo más divertido y a la vez minimalista, este colgante con una pequeña tortuga como protagonista puede ser la respuesta. Un diseño en plata con inspiración ligeramente infantil que nos da un toque original sin resultar recargado o chocante. Una pieza que podemos lucir con un sencillo jersey y unos vaqueros, rozando la perfección.

Está fabricado en plata de Ley 925 y lo podemos encontrar a la venta en Amazon, con cadena de plata incluida por diez euros menos en total, concretamente por 34,90 24,46 euros.

Elli Collares de Tanque con Colgante Tortuga

PVP en Amazon 24,46€ Otras compras destacadas en Amazon Sin abandonar Amazon y en otra categoría distinta de productos, fichamos tres compras bastante interesantes entre los favoritos de la web:

La freidora sin aceite más vendida: Aigostar Hayden Pro con 1500W de potencia, para elaborar frituras y otros platos de forma saludable por 64,99 59,99 euros.

Aigostar Hayden Pro – Freidora de aire sin aceite, 1500W, cesta antiadherente extraíble, temporizador, apagado automático. Libre de BPA. Diseño exclusivo.

PVP en Amazon 59,99€ La cafetera superautomática más recomendada: De’longhi Magnifica S con 15 bares de presión para tomar el café recién molido en casa como un profesional por 302,90 euros.

De'longhi Magnifica S – Cafetera Superautomática con 15 Bares de Presión, Cafetera para Espresso y Cappuccino, 13 Programas Ajustables,…

PVP en Amazon 302,90€ La plancha favorita de Ghd: Una de las marcas que vuelve locos a profesionales y aficionadas a lo beauty es sin duda Ghd, sus planchas de pelo son un auténtico objeto de deseo y hoy podemos hacernos con la icónica Gold rebajadísima en Amazon por 219 188,16 euros.

Plancha de pelo Ghd Gold

PVP en Amazon 118,16€ Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores. Fotos | @mariafrubies , Amazon.

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com