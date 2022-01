Trabajadores de Sidor paralizan la planta exigiendo salarios y por el incumplimiento del pago de bonos

Entornointeligente.com / 22-01-22.-Desde hace mucho tiempo no se veían movimientos de paro de los trabajadores en la más importante acería del país, Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Pero este jueves, los hornos se apagaron, y los obreros activos volvieron a mostrar su fuerza, y la protesta continúa durante el fin de semana. Los directivos de la empresa, como siempre, hablaron de sabotaje. Fue en el sector de Palanquillas y Planchones donde los obreros paralizaron las actividades desde el jueves para exigir ajustes salariales y el resto de los derechos contractuales. Los trabajadores, que estaban produciendo del turno de 3 a 11, paralizaron sus actividades después que vieron sus recibos y apenas el pago de un solo bono de los cuatro adeudados. Los obreros denunciaron que la empresa incumplió con el pago de bonos que les entregan a los activos por un valor de 30 dólares cada 15 días por la producción, a partir de lo cual se inició la protesta obrera. A esta lucha se sumaron también los sectores del transporte y del área de cocina. “Los de Palanquillas decidimos en reunión emprender una lucha dónde el punto principal es el salario y los bonos ya. Enfoquemos la mirada al salario y esa fue exposición que le comunicamos a los directivos de Sidor. Es bueno que apoyen difundiendo que no es saboteo lo que estamos realizando, es un reclamo salarial. Las 2 acerías cumplieron las paradas seguras y los hornos quedaron seguros”, informaba uno de los trabajadores desde la empresa, al final de la tarde del jueves. “Decidimos valientemente paralizar la planta por tantas violaciones y atropellos a la masa trabajadora, corran la voz, si dejamos que esto ocurra compañeros no tendremos otra oportunidad de hacernos sentir. Se convoca a todos al portón 3, dónde siempre ha sido nuestro bastión de luchas”, declaraba otro trabajador ya este viernes. Los propios trabajadores aclaran que han venido reuniéndose con la directiva de la empresa por la cuestión de los aumentos salariales, y que los bonos se integren al salario y tengan repercusión en las utilidades, prestaciones y vacaciones, pero que eso fue rechazado, además del incumplimiento del HCM debido al número de fallecidos. A principios de enero, desde la empresa, habían informado que a más tardar el miércoles 19 de enero cancelarían los bonos que debían pagarse el 15 de diciembre de 2021 y el 1 y 15 de enero de 2022. Sin embargo, incumplió el compromiso y a la una de la tarde de este jueves informó que no había recursos para el desembolso pendiente, de acuerdo a las denuncias de los trabajadores. Frente a la acción obrera, la directiva de Sidor, como ya es su estilo y tradición, en vez de atender las demandas, habló de “saboreo”: “la clase obrera rechaza de manera contundente la paralización de las acerías por parte de algunos trabajadores, cuyas acciones comprometen el éxito productivo de nuestra siderúrgica”, escribieron cínicamente en un comunicado. Declaraciones que fueron repudiadas por los trabajadores de la siderúrgica. “Con este bono que han pagado tienen la intención de amainar un poco la rabia y frustración que mantienen los trabajadores por la falta de pago de los compromisos contraídos”, informaba Carlos Ramírez, delegado de prevención de Sidor. Algunos obreros mostraron capturas de pantalla del desembolso de 30 dólares. “Si pagan uno o los dos bonos pendientes no es garantía de solución”, añadió el trabajador, quien destacó que los sidoristas también reclaman un aumento salarial y que los bonos sean calculados como parte del salario. También manifiestan preocupación por la desactivación de sidoristas y las jubilaciones forzosas que se han venido llevando a cabo. Pero el descontento no es solo por el retraso en el pago de los bonos, sino también por el incumplimiento de las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y la demora en la entrega de las bolsas de comida. La flota de buses buscó durante la mañana de este viernes a personal requerido para intentar reactivar las operaciones, pero hasta el mediodía las acerías de palanquillas y planchones seguían paralizadas. Los trabajadores seguían discutiendo y buscando la manera de coordinarse y accionar más contundentemente.

