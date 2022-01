The house: 4 razones para ver la inquietante serie stop motion de Netflix

Entornointeligente.com / La trilogía de aspecto inquietante y grabado en stop motion llegó a Netflix el pasado 14 de enero. Si bien los narradores pueden resultar desconocidos para algunos, The House presenta un elenco talentoso de actores de voz, en su mayoría británicos.

La miniserie de 3 capítulos es una comedia negra, con toques de terror existencial, que se desarrolla en una aterradora casa donde una familia vive en diferentes tiempos y generaciones. Aquí te mencionamos cuatro razones por las que no deberías perderte esta producción.

Poster oficial de The house. Foto: Netflix

Animación ambiciosa Con solo ver el tráiler se pueden apreciar las opciones de animación en stop motion que nos entrega la miniserie. Los seres humanos de rostros particulares y las ratas y gatos antropomórficos cobran vida en los tres pisos de The house. La producción estuvo a cargo de Nexus Studiios, cuyo equipo de Los Ángeles está detrás del cortometraje nominado al premio de la Academia This way up.

Tres directores Tres directores distintos colaboraron en The house para crear una sorprendente trilogía de historias que están vinculadas, pero son independientes. La escritora irlandesa Enda Walsh escribió el guion completo, pero cada capítulo tiene un director diferente. El dúo de cineastas Emma De Swaef y Marc James Roels dirigen la parte inicial de The House. El director sueco Niki Lindroth von Bahr se encarga del capítulo 2, mientras que la ganadora británica del BAFTA Paloma Baeza dirige el capítulo 3.

Mia Goth es Mabel y Eleanor De Swaef-Roels le da voz a Isobel en The House. Foto: Netflix

Historias a través del tiempo Cada historia dentro de The house está contada en un periodo de tiempo diferente. El capítulo 1 va al pasado mientras seguimos al empobrecido Raymond en el siglo XIX. Ambientada en la actualidad, el capítulo 2 muestra a un promotor inmobiliario acosado. Finalmente, el capítulo 3 cuenta una historia en la misma casa, pero en un futuro no muy lejano.

Una colección en una sola producción Toda la colección de historias se encuentra en un solo largometraje, para que se pueda escuchar sobre el pasado, el presente y el futuro en una sola sesión.

