Terribles cruces en las eliminatorias africanas: Salah enfrenta a Mané y uno no irá al Mundial

Entornointeligente.com / A pocos meses de vivir una nueva edición de la Copa del Mundo , las diferentes confederaciones se encuentran definiendo a sus clasificados y las rondas de repechajes cada vez se tornan más complicadas. El último sorteo de la fase final de las Eliminatorias Qatar 2022 en África dejó como resultado el emparejamiento entre Senegal y Egipto . De esta manera, dos cracks del Liverpool tendrán que pelearse por un cupo a la cita mundialista.

De las cinco series que se jugarán, hay una que nos privará de ver en el Mundial a Mohamed Salah o a Sadio Mané . Ambos futbolistas tendrán que verse las caras a fines de marzo.

Fase final de las Eliminatorios Africanas Qatar 2022. Foto: FIFA

Si bien los faraones parten como favoritos al ser el equipo que más títulos continentales posee, los leones cuentan en su plantel con futbolistas de talla mundial: el portero Edouard Mendy (Chelsea), el defensor Kalidou Koulibaly (Napoli) y los mediocampistas del PSG Abdou Diallo e Idrissa Gueye.

PUEDES VER: Borja calienta las eliminatorias: “Hay que ganarle a Perú, después pensar en el ‘Dibu’” Otro de los cruces más destacados tiene como protagonistas a las escuadras de Argelia y Camerún . Los primeros viene de ser eliminados de la Copa Africa , mientras que su rival es uno de los candidatos a ganar el certamen y cuenta con varios elementos en el fútbol europeo.

Los tres duelos restantes se disputarán entre Ghana vs. Nigeria, República Democrática del Congo vs. Marruecos y Mali vs. Túnez . Cabe resaltar que los partidos son de ida y vuelta, por lo que el ganador de cada llave conseguirá su boleto directo a la justa mundialista.

Lo más visto de Deportes ¡En el final! Manchester United venció 1-0 al West Ham por la Premier League Selección peruana: mira la lista de convocados para la fecha doble de Eliminatorias ¡La primera! José Pékerman dio la lista de su primera convocatoria con Venezuela Lo más visto de La República Pareja sorprende con sus encantadores pasos de baile al ritmo de huayno y se vuelven virales Lucy Cabrera le responde a Clara Seminara luego de calificarla como ‘abogada sin ética’ ¿Cómo saber la identidad del número desconocido que llama y cuelga antes de que contestes? Video recomendado: Carlos Zambrano y Luis Advíncula arribaron al país para afrontar las Eliminatorias Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com