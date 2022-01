Steam Deck revela más de 40 juegos verificados y compatibles

Entornointeligente.com / A tan sólo unos días de la llegada de las primeras unidades pre-compradas, Valve ha decidido dar un último empujón de hype para la Steam Deck , revelando que su consola portátil ya cuenta con más de 40 juegos de su plataforma verificados para su compatibilidad completa .

Y es que la compañía acaba de publicar el primer listado oficial con todos los títulos compatibles para Steam Deck ( así como los títulos jugables y no compatibles ) que se irá actualizando con todos los juegos presentes en Steam. Por el momento, el listado completo de juegos verificados asciende ya hasta un total de 42 títulos diferentes , aunque el listado seguirá actualizándose según la compañía vaya obteniendo los resultados de las pruebas de otros juegos:

Aliens: Fireteam Elite Ape Out Castle Crashers Celeste Circuit Superstars Cuphead Dark Souls II Dark Souls III Death Stranding Death’s Door Dishonored Eastward Final Fantasy Ghostrunner Guacamelee! 2 Gunfire Reborn Hades Hollow Knight Hot Wheels Unleashed Into the Breach Mad Max Manifold Garden Mark of the Ninja: Remastered Noita Portal 2 Psychonauts 2 RAD Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth Remnant: From the Ashes Risk of Rain 2 Rogue Legacy 2 Sable Scarlet Nexus Sekiro: Shadows Die Twice Super Mega Baseball 3 Tetris Effect: Connected The Binding of Isaac: Rebirth The Messenger Total War: Warhammer II Tunche Twelve Minutes Webbed

Así pues, también hay ya confirmados otros 39 juegos que se consideran jugables , o lo que es lo mismo, títulos que la consola puede aguantar pero que presentan pequeños inconvenientes o fallos de rendimiento puntuales.

Por desgracia, el listado también se ha completado con 5 títulos que se han quedado fuera de la Steam Deck , marcados como «No compatibles» con la nueva plataforma: Persona 4 Golden, Job Simulator, theBlu, Arizona Sunshine y Budget Cuts. No obstante, Valve sigue trabajando mano a mano con los desarrolladores para garantizar que los distintos juegos funcionan correctamente en la consola.

