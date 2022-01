Real Madrid vs Elche: ¿dónde y cómo ver el encuentro EN VIVO por la jornada 22 de LaLiga Santander?

Entornointeligente.com / El Real Madrid busca una nueva victoria. El equipo merengue se enfrentará al Elche este domingo 23 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 22 de LaLiga Santander . Descubre, en esta nota, todos los detalles del encuentro, desde la hora del partido hasta las posibles alienaciones.

Cabe resaltar que el Real Madrid llega de una buena racha. Los dirigidos por Carlo Ancelotti lograron quedarse con la Supercopa de España tras vencer en la gran final al Athletic de Bilbao. Además, en su último partido por Copa del Rey , venció a Elche y lograron clasificar a cuartos de final.

PUEDES VER: Liga Santander 2021-22 EN VIVO: tabla de posiciones, fixture y resultados Real Madrid vs. Elche: ficha del partido Partido Real Madrid vs. Elche ¿Cuándo juegan? Domingo 23 de enero ¿A qué hora juegan? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports ¿Dónde juegan? Estadio Santiago Bernabéu ¿A qué hora juega Real Madrid vs. Elche? El encuentro Real Madrid vs. Elche se llevará a cabo a las 10.15 a. m. (hora peruana), siendo en España las 4.15 p. m.. Te dejamos el horario del encuentro en otros países:

Ecuador: 10.15 a. m. Colombia: 10.15 a. m. México: 9.15 a. m. Argentina: 12.15 p. m. Chile: 12.15 p. m. Estados Unidos : 10.15 a. m. ¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Elche? En el Perú y en toda Sudamérica, los canales que tienen a su cargo la televisación de los cotejos de LaLiga Santander son ESPN y DirecTV Sports , así como sus señales derivadas. Vía streaming, Star Plus cuenta con los derechos para transmitir los duelos que van por la pantalla de ESPN.

Perú: DirecTV Sports Argentina: DirecTV Sports Bolivia: Tigo Sports Brasil: Star+, ESPN 4 Chile: DirecTV Sports Colombia: DirecTV Sports México: SKY Sports Uruguay: DirecTV Sports Venezuela: DirecTV Sports ¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche EN VIVO ONLINE GRATIS? Si deseas ver el este encuentro en vivo, online y gratis , puedes hacerlo a través de la transmisión de La República Deportes , donde encontrarás el minuto a minuto, incidencias, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Real Madrid vs. Elche: alineaciones probables Real Madrid: Courtois, Alaba, Éder Militão, Ferland Mendy, Lucas Vázquez, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Rodrygo y Vinícius Junior. Elche: Édgar Badía, Diego González, Gonzalo Verdú, Helibelton Palacio, Johan Mojica, Fidel, Gumbau, Raúl Guti, Lucas Boyé, Lucas Pérez y Pere Milla. ¿Dónde se jugará el partido Real Madrid vs. Elche? El escenario que albergará el cotejo entre Real Madrid vs. Elche será el Estadio Santiago Bernabéu ubicado en centro de la ciudad de Madrid, España.

