Kiribati, uma das ilhas mais pequenas do mundo entrou em confinamento

Entornointeligente.com / Uma das ilhas mais isoladas do mundo entrou em confinamento neste sábado pela primeira vez desde o início da pandemia, depois 36 passageiros de um voo internacional terem testado positivo à covid-19.

O governo de Kiribati confirmou que houve transmissão comunitária. Até à semana passada, a ilha, situada no sul do Pacífico, tinha tido apenas dois casos da doença. Kiribati tem 120 mil habitantes e para já não existe previsão para o fim do confinamento.

Os habitantes da ilha estão proibidos de sair de casa a não ser para serviços essenciais. E só podem deslocar-se para fazer compras entre as 6.00 e as 14.00.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever “A única maneira de combater este vírus é através da vacinação completa”, disse o gabinete do presidente Taneti Maamau numa publicação no Facebook. “As pessoas devem completar as suas doses de vacinação para proteger a si e às famílias”, podia ainda ler-se

Não se sabe qual proporção das 120 mil pessoas no país que foram totalmente vacinadas.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com