Jerry Jones señala que los problemas se deben arreglar en la temporada, no después

Entornointeligente.com / FRISCO, Texas – Cuando se le preguntó si había tomado una decisión sobre el futuro de Mike McCarthy como entrenador en jefe, el propietario y gerente general de los Dallas Cowboys , Jerry Jones, aplazó cualquier decisión en una entrevista con 105.3 The Fan en Dallas el viernes.

“No voy a entrar en ninguna conversación que haya tenido con nadie en relación con nada que tenga que ver con el personal”, dijo Jones. “Entiendo el interés que hay, pero no hay nada que me convenza. Tengo a todos los que quiero tener bajo contrato, bajo contrato. Y ahí es donde estamos”.

Jerry Jones no quiere tomar ninguna decisión sobre McCarthy a la sazón de sus actuales emociones. Getty El miércoles, McCarthy señaló que tuvo conversaciones “muy positivas” con Jones y que está pasando por el proceso de evaluación después de la decepcionante derrota del equipo en la ronda de comodines ante los San Francisco 49ers .

El vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, cuando se le preguntó el lunes si McCarthy regresaría para una tercera temporada, contestó “absolutamente” y “muy confiado”.

Sin embargo, el descontento de Jerry Jones con la forma en que terminó la temporada se hizo patente durante la entrevista del viernes.

“Si pensara que cambiar a los hombres en cualquier nivel, eso nos haría mejores, lo haría”, dijo Jones.

“Estoy muy, muy frustrado y molesto. Puedes decir que el COVID, puedes decir lo que quieras, pero hemos agotado a algunos jugadores muy talentosos en los últimos años”.

McCarthy subrayó el miércoles que las sanciones son el mayor problema que los Cowboys tienen que resolver. El equipo lideró la NFL en castigos en la temporada regular y fue sancionado 14 veces para 89 yardas contra San Francisco.

“Ahora déjenme ser muy claro, una de las cosas que me molestan es que no me gusta esto, ‘Bueno, tenemos que trabajar en esto en la temporada baja. Tenemos que trabajar en aquello. No voy por eso”, enfatizó Jones el viernes, sin especificar la evaluación de McCarthy sobre el problema de disciplina del equipo. “Quiero que esas cosas se reconozcan y se aborden después de que juguemos contra Tampa después del primer juego o después de que juguemos el sexto juego. No quiero esperar hasta que estemos sentados aquí sin temporada restante para abordar estas cosas que estamos haciendo o no haciendo”.

Los coordinadores Dan Quinn y Kellen Moore han tenido entrevistas con varios equipos respecto a las vacantes de entrenador en jefe esta semana.

“El equipo y sus funciones nos pusieron en una posición saludable, en condiciones de ganar un Super Bowl. Entonces tengo mucho cuidado de tirar todo eso por el desagüe porque no dimos uno de los pasos en los playoffs rumbo al Super Bowl”, reflexionó Jones cuando se le preguntó sobre las actuaciones de los coordinadores durante la temporada regular. “Entonces, para responder a su pregunta, tomo mucho en cuenta qué tan bien lo hicimos este año en la temporada regular y qué significó el récord. Entonces, lo haré. Y, entonces, sí, pienso que hicimos un muy, muy buen trabajo para llegar a los playoffs”.

“Aún así, no puedo superar lo que hicimos en los playoffs”.

