Covid-19: 6 doden, 466 besmettingen

Entornointeligente.com / – Zes mensen hebben zaterdag in Suriname het leven gelaten aan de gevolgen van Covid-19. Voor deze maand staat het dodental op 48. Sinds de uitbraak in maart 2020 zijn er 1.237 personen overleden door het coronavirus.

Bij de swabunits hebben zich zaterdag 946 burgers gemeld, van wie 49,26 procent positief testte. Met de 466 nieuwe gevallen staat Suriname volgens het dashboard op de Covid-19-website ( https://covid-19.sr/ ) op 69.741 besmettingen, inclusief 17.295 deze maand alleen. De positief geteste mensen zijn in Paramaribo (161), Wanica (64), Commewijne (29), Saramacca (13), Nickerie (13), Para (3), Coronie (3), Marowijne (1). De resterende 179 cases zijn geregistreerd als ‘overige’.

In de ziekenhuizen liggen 92 personen, van wie acht op de intensivecareafdelingen. Van hen zijn 22 niet gevaccineerd en zijn 23 volledig ingeënt. Van 46 is de vaccinatiestatus niet bekend, één patiënt heeft al een eerste prik genomen. Negen mensen zijn genezen verklaard, wat dat totaal brengt op 49.208. Negentien mensen zijn in isolatie.

