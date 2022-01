Quiero iniciar una encuesta para los usuarios y usuarias de Aporrea

Entornointeligente.com / NOTA: Esta encuesta es impulsada por mí (Oscar Heck), no por Aporrea. Si Aporrea me lo permite, me gustaría llevar a cabo una encuesta con los usuarios y las usuarias de Aporrea y después proveerles los resultados (aquí en Aporrea), una vez recompilados los datos, en un próximo artículo. Todos los lectores y las lectoras y los escritores y las escritoras están bienvenidos y bienvenidas a participar. Me imagino que ustedes saben que Aporrea ha estado siendo bloqueada desde hace unos tres años por el actual gobierno venezolano, un gobierno que dice ser democrático, chavista, y socialista, sin embargo, en mi opinión, creo que: ser democrático = promulgar la libertad de expresión, no reprimirla, ser chavista = propiciar la inclusión de ideas, no impedirlas, ser socialista = promover la participación protagónica, no bloquearla. ¿Verdad? (Algunas personas tendrán otros puntos de vista.) Bueno, la encuesta es la siguiente, es solo una pregunta (ver más abajo), y solo necesitan responder sí o no y mandarme su respuesta (sí o no) en la línea del asunto en un correo electrónico a mi dirección email, [email protected] . Si quieren, pueden incluir algunos comentarios, los cuales dependiendo del tiempo que tenga y la cantidad de comentarios que recibiré, podré tal vez incluir (algunos) cuando les entregue los resultados en un próximo artículo. La pregunta es: ¿Creen ustedes que el gobierno de Venezuela debería tener el derecho de reprimir, impedir, y bloquear los medios de comunicación? ¿Sí, o no? Gracias por su participación.

Carmelo De Grazia

