Alcaldía empezó a exigir carnet y pide vacunarse para la quinta ola

Entornointeligente.com / La Alcaldía de Cochabamba comenzó a exigir el carnet de vacunación contra el Covid-19 a todos los que ingresan a sus instalaciones y el Secretario de Salud pidió vacunarse para la quinta ola a tiempo de lamentar que ayer sólo había 20 personas para inmunizarse en el campo ferial, cuando hasta antes de la suspensión habían más de 500. “Había una política efectiva para inmunizar, pero quedó en retroceso. En Cercado tenemos ya el 81% de vacunados, pero otros municipios no llegan ni al 50. Si hay otra ola habrá complicaciones para los no vacunados”, apuntó el secretario de Salud, Aníbal Cruz. Las personas que no cuenten con el carnet pueden presentar la prueba de PCR negativa con 48 horas de anticipación para entrar a las dependencias del municipio. Al menos el 50 por ciento del personal que hay en el punto de vacunación del campo ferial será replegado por la poca afluencia. Cruz dijo que tanto los médicos y enfermeras serán enviados a los centros de salud. De momento, este punto de vacunación atenderá el sábado y domingo, pero Cruz adelantó que analizarán el lunes en la reunión de gabinete el cierre o su continuidad, porque hay 80 personas para vacunar a 20. Explicó que estamos cerca de la meseta de la cuarta ola con el predominio de las variantes ómicron y delta y “no es posible que la gente no esté vacunada, qué va pasar si vamos a tener otra ola, no vamos a esta inmunizados y hemos visto que más del 80% de las personas que tienen complicaciones no tienen vacuna”.

UTI ocupadas El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que el total de las camas de las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) están ocupadas por pacientes críticos de coronavirus, en su mayoría no vacunados.

Hay poca afluencia para vacunarse Desde que el Gobierno central decidió suspender la obligatoriedad del carnet de vacunación anticovid para el ingreso a cualquier entidad pública o privada, los puntos de vacunación habilitados se vaciaron.

El director del Sedes, Freddy Medrano, explicó que se inmunizó a casi 27 mil personas en un día, pero en los últimos días bajó a menos de 9 mil.

Desde el inicio de la vacunación a la fecha, la cobertura llegó al 69 por ciento de la población, pero se apunta a superar el 75 por ciento para llegar a la inmunidad de rebaño. Medrano descartó que por ahora se cierren el punto de vacunación de la Sociedad de Ingenieros y de la Coronilla.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

