Acusan a Alexis Vega de incidente automovilístico; el futbolista responde: ‘no saben manejar’

El delantero de Chivas , Alexis Vega , fue acusado a través de Twitter por 'provocar' un accidente automovilístico , luego de que un usuario señaló al futbolista intentó ganarle el paso, motivo por lo que fue impactado en la parte trasera con otro vehículo.

El usuario que labora como chofer de una plataforma de viajes, describió la manera cómo sucedió el choque, y la reacción del futbolista del Guadalajara que derivó en el percance.

Un conductor acusó a Alexis Vega de ocasionar un choque vehicular. @Alexis_Vega9 “Yo soy chófer de Uber. Llevaba pasaje, dando vuelta de Av. Patria para tomar el acceso a Lázaro Cárdenas. Había tráfico por otro choque. Así que había colas para tomar el ingreso. Yo dejé pasar incluso 2 autos por delante de mí.

“Pero la camioneta atrás mío y la camioneta de Alexis (supe que fue él hasta después del choque), iban “echando el auto encima” uno que no dejaba pasar y Alexis que a huevo quería entrar y SIN PRENDER LA DIRECCIONAL”, aseguró.

Posterior a ello, el chofer narró la forma en la que se dio el choque de otro vehículo con su carro, además de como reconoció al futbolista del Guadalajara.

“Justo al tomar el ingreso, Alexis me quiso incluso ganarme a mí el paso y me aventó su camionetón lo esquivé, pero el de la camioneta de atrás también aceleró y me pegó.

“Supe que fue Alexis Vega , cuando me rebasó, porque bajó el vidrio para voltear atrás y reírse que consiguió lo que quería (meterse), y que el que no lo dejaba chocó conmigo”, señaló.

Después de hacer pública su queja a través de Twitter, el chofer reveló que se encuentra en buen estado y que fue un golpe mínimo en la parte trasera de su vehículo.

Sin embargo, una hora después del atacante del Guadalajara contestó a la acusación y deslindó de la situación.

“Jajajaja por mi culpa? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar”, respondió el futbolista de Chivas .

Jajajaja por mi culpa ? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar 😅

— Alexis Vega (@Alexis_Vega9) January 21, 2022

Entornointeligente.com