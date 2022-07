22 mortos e 33 feridos em acidente de autocarro no Egito

Entornointeligente.com /

Pelo menos 22 pessoas morreram e 33 ficaram feridas no sul do Egito esta terça-feira quando o autocarro em que viajavam colidiu com um camião estacionado, afirmam as autoridades egípcias.

O autocarro que transportava cerca de 45 passageiros colidiu com o camião estacionado perto da vila de al-Barsha, cerca de 300 quilómetros ao sul da capital Cairo, na província de al-Minya. «O camião estava estacionado na beira da estrada para trocar um pneu quando foi atingido por trás pelo autocarro que viajava da província de Sohag para o Cairo», disse um comunicado da província.

Estes acidentes são relativamente comuns no Egito, onde muitas estradas estão em mau estado e as regras de trânsito são frequentemente ignoradas. Cerca de 7.000 pessoas morreram em acidentes rodoviários no país em 2020, segundo dados oficiais.

