22 años, 22 datos y momentos de Edson Álvarez

Edson Álvarez cumplió 22 años este jueves y en ESPN Digital te recordamos 22 datos del ‘Machín’ que quizás no recordabas. Pese a tener una carrera de altas y bajas, el examericanista se afianzó en la titularidad del Ajax y vive su mejor momento.

@AFCAjax 1. El zaguero es oriundo de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

2. En Fuerzas Básicas, recorría más de una hora en transporte público para llegar a Coapa.

3. Con 19 años debutó con el América en un juego ante Santos.

Edson Álvarez conquistó con América el título del Apertura 2018. Getty Images 4. Fue Ricardo Antonio La Volpe quien le dio su primera oportunidad con las Águilas.

5. En dicho juego compartió con Agustín Marchesín; sin embargo, el guardameta era portero de los Guerreros.

6. Del plantel del Apertura 2016 de las Águilas, solo Renato Ibarra continúa con los azulcremas.

Edson Álvarez celebra el 2-0 contra Curazao. Imago7 7. Su primer gol lo hizo ante Tigres en la final ‘Navideña’ en el Estadio Universitario.

8. Su primera tarjeta roja fue ante Lobos BUAP en el Apertura 2017.

9. El técnico argentino La Volpe lo comparó con Franz Beckenbauer y de ahí nació uno de sus apodos.

Edson Álvarez fue pieza clave para que México ganara la Copa Oro 2019 durante el verano. Getty Images 10. Una taquería del sur de la Ciudad de México reveló su fichaje por el campeón de Holanda.

11. Para la final del Apertura 2018, hizo los dos goles en la final con los que América se coronó.

12. El 19 de julio de 2019, el Ajax anunció su fichaje.

Edson Álvarez durante la jugada de autogol contra Suecia. Getty 13. Fue la transferencia más cara a la Liga MX a Europa con un costo de 15 millones de euros.

14. Con el cuadro holandés debutó el 17 de agosto en la Eredivisie ante el Venlo.

15. El ‘Machín’ lloró en el vestidor cuando metió su autogol en el Mundial, situación que reveló Carlos Salcedo en una rivalidad entre Tigres y América.

Imago7 16. Su primer gol con el Ajax fue ante el APOEL, en su debut en Champions y lo hizo de cabeza.

17. Con la Selección Nacional debutó el 8 de febrero de 2017 ante Islandia. Entró de cambio al minuto 60 por Jesús Molina.

18. Fue a la Copa Oro de 2017 donde fue el jugador más joven de la plantilla.

Getty Images 19. En dicho torneo marcó su primer gol con selección mayor ante Curazao.

20. Para 2018, su nivel lo llevó al Mundial Rusia 2018, donde jugó en cuatro duelos y sumó 267 minutos.

21. No todo fue bueno, pues el diario francés L’Equipe lo catalogó en el “Peor XI” del certamen.

22. Tras tres años de su debut profesional, Edson ya es padre gracias al nacimiento de su hija y se consolida firmemente en el Ajax.

