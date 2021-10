Paran médicos bonaerenses en rechazo al otorgamiento del aumento salarial por decreto

Entornointeligente.com / Paro de actividades en rechazo al aumento salarial por decreto. Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) realizan este jueves un paro de actividades en rechazo a la decisión del Gobierno bonaerense de otorgar un aumento salarial por decreto con el cual se alcanzará una suba del 46,5% durante 2021. El incremento se otorgó el martes último tras el rechazo del gremio a la oferta formulada por el Gobierno bonaerense en paritarias, tras lo cual los médicos anunciaron un paro de 24 horas para este jueves y otro de 48 para el 26 y 27 de octubre. “Nos otorgaron por decreto un 46,5% para el mes de noviembre. Esta propuesta es la misma que nos hicieron en la mesa de negociación hace dos semanas y fue rechazada.” ”

En un comunicado, la administración de Axel Kicillof precisó que esa medida se adoptó “con el fin de no demorar la mejora en el poder adquisitivo de los salarios” y se especificó que la suba “es del 55,8% con respecto a noviembre de 2020”. Además, se informó que se eliminarán las restricciones para la toma de licencia por vacaciones. En tanto, la Cicop remarcó este jueves en un comunicado de prensa que rechaza la decisión del Poder Ejecutivo “de cerrar por decreto la paritaria del sector (ley 10.471)”, y aáadió que “el monto asignado no satisface o resuelve las necesidades más urgentes del sector y no está en correlación con el esfuerzo y sacrificio que llevamos adelante estos últimos 15 meses de pandemia” . “Venimos de un atraso salarial histórico que empezamos a recomponer el aáo pasado y debemos seguir recomponiendo en 2021”, explicó al respecto el presidente de la entidad gremial, Pablo Maciel. Y concluyó: “Nos otorgaron por decreto un 46,5% para el mes de noviembre. Esta propuesta es la misma que nos hicieron en la mesa de negociación hace dos semanas , que nosotros pusimos a consideración de las asambleas y fue rechazada por el 91% de los votos”. etiquetas médicos paro salarios

Télam Agencia de Noticias

