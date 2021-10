Morreu o comediante Tiago André Alves. Tinha 32 anos

Entornointeligente.com / Morreu esta quarta-feira, aos 32 anos, o comediante Tiago André Alves.

A notícia foi avançada, através das redes sociais, pelo Lisboa Comedy Club. “Sempre com um sorriso, a fazer rir ou a ajudar quem queria trazer gargalhadas aos palcos, hoje ficamos com menos um senhor da comédia nacional… A nossa homenagem ao Tiago André Alves”, lê-se na publicação.

Sublinhe-se que o humorista, que era também agente e guionista do comediante Guilherme Fonseca, tinha sido diagnosticado com um cancro terminal em 2017.

Recentemente, Tiago André Alves esteve à conversa com António Raminhos no podcast ‘Somos Todos Malucos’, cujo episódio tinha sido publicado esta quarta-feira e no qual revelou que lhe tinham dado “12 a 18 meses” de vida. “Pensei que não chegava aos 30”, confessou o humorista, que agora partiu.

Já esta quinta-feira, António Raminhos reagiu à morte do comediante. “O Tiago partiu ontem. Falei com ele ainda na terça sobre o podcast, viu-o nesse dia e ainda gozámos com tudo. Não perdeu batalha nenhuma, pelo contrário. Não se trata de derrotar uma doença ou condição mas a forma como se a vive. Pensei em não publicar nada, nem divulgar mais a nossa conversa, mas acho também que era uma falta de respeito por aquilo que ele quis passar. A mim ajudou-me e obrigado por isso. Só me arrependo de não ter partilhado mais conversas com o Tiago, mas quer no podcast quer na conversa de terça ficou a promessa 'quem for primeiro para o outro lado, pede autorização superior para vir contar ao outro se há mesmo algo mais'. Manda lá o recado, Tiago”, escreveu no Instagram.

