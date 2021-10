¿Estaría llegando el esperado remake de Metroid Prime y Metroid Prime 4 a Nintento Switch?

Entornointeligente.com / A inicios de octubre de este año, se estrenó para Nintendo Switch ‘ Metroid Dread’ y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas y se perfila como el lanzamiento más exitoso en su historia. Es por ello que Nintendo quiere aprovechar el momento para sacar el remake de su entrega original en el 2022 .

La cuenta de Twitter @SamusHunter2, una conocida filtradora de noticias de Nintendo , publicó que existe una alta posibilidad de que el anuncio del remake se vería en el teaser de Metroid Prime 4 . Comentaron también que el staff histórico del proyecto tuvo mucha participación al rehacer algunas áreas y mecánicas del primer juego para la nueva versión.

El lanzamiento de Metroid Dread impulsó un nuevo ‘renacer’ de la franquicia en el mercado gamer actual, retomando así su popularidad en el público. Es por ello que los desarrolladores ya se encuentran trabajando en la cuarta parte del videojuego para potenciar las plataformas de Nintendo Wii U , Nintendo 3DS y Amazone . Esto, considerando que el videojuego es catalogado en muchos ranking como uno de los mejores juegos en español de la historia.

Tantos buenos comentarios de la gente especializada en el tema permiten a los creadores sacar nuevas entregas para ampliar su universo, con nuevos motores visuales, texturas mejoradas y concepto renovado. Por su parte, se estima que Metroid Prime 2 y 3 no tendrían remake, pero sí se estaría planeando la remasterización en HD, como fue el caso de The Legend of Zelda: Skyward Sword .

