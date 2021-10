Edison Flores y Yordy Reyna no jugaron en la caída del DC United por MLS

Entornointeligente.com / Edison Flores y Yordy Reyna fueron convocados a la selección peruana para enfrentar la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 a inicios de octubre. Sin embargo, después del primer duelo ante Chile, los dos fueron desafectados por complicaciones en su estado físico. Esto impidió que jueguen con la Blanquirroja y con su club.

‘Magia’ sufrió una lesión muscular, mientras que ‘Orejas’ tuvo un desgarro muscular isquiotibial de la pierna izquierda. Debido a eso, ninguno pudo estar presente en la derrota 3-2 del DC United contra New England por la Major League Soccer (MLS).

El cuadro capitalino abrió el marcador a los 51′ con un tanto de Nigel Robertha, pero la alegría duraría poco porque 10 minutos después llegaría el empate por parte de Adam Buksa. Luego, en el 64′, Carles Gil le daría vuelta al resultado y, en el 79′, Gustavo Bou convertiría el encuentro en una goleada 3-1. Finalmente, Ramón Ábila, marcó el segundo tanto del DCU, que no pudo adelantarse otra vez.

De esa forma, el DC United suma su tercer partido consecutivo sin ganar y se posiciona en el séptimo lugar de la Conferencia Este de la MLS, con 41 puntos. El próximo cotejo de la escuadra será el 23 de octubre frente a New York City, club en el que juega el defensor nacional Alexander Callens.

