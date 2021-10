Angie Arizaga y su hermana sorprenden por primera vez juntas en desfile de modas

Entornointeligente.com / La chica reality Angie Arizaga y su hermana menor Evelyn se mostraron muy unidas en un desfile de modas a beneficio que reunió a diversos diseñadores peruanos. A su paso por el evento, la integrante de Esto es guerra habló sobre su experiencia con el programa América espectáculos.

Además, Angie Arizaga se pronunció respecto a la colaboración que realizó con la modelo Maple para la marca Dua blend.

“Regresando después de tanto tiempo, feliz y emocionada por esta nueva oportunidad. Dua Blend es una marca que ya tiene un año posicionándose y justo decidimos sacar una colección con Maple. ¡Feliz de estar en este gran evento!”, indicó ante las cámaras.

PUEDES VER: Jota Benz sobre posible embarazo de Angie Arizaga: “Va a ser la noticia más feliz” “Feliz de estar con mi hermana en un evento de esta magnitud, me sorprendió cuando ella me dijo que iba a desfilar. Yo feliz de que me apoye siempre”, añadió.

Asimismo, la joven de 20 años se mostró emocionada de acompañar a su hermana en pasarela y, sobre todo, de ayudar en un evento benéfico.

” Esta ha sido mi primera vez. No se me ha hecho tan difícil, pero me ha gustado la experiencia “, expresó.

