Detidos suspeitos ligados ao homicídio do Metro das Laranjeiras

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira suspeitos de estarem ligados ao homicídio de ontem do jovem na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa, anunciou a SIC Notícias, adiantando, no entanto, que entre os detidos não está o autor das facadas que vitimaram o homem de 19 anos.

O alerta foi dado às 13.17 horas, tendo sido chamada a Polícia Judiciária ao local, que esteve a fazer perícias durante toda a tarde. A estação só reabriu pelas 17.32 horas.

Subscrever De acordo com a PSP, a vítima terá sido esfaqueada por dois homens, tendo o óbito sido declarado no local. Os autores do crime colocaram-se em fuga, tendo a investigação se iniciado em curso, tendo para isso sido utilizadas as imagens das câmaras de videovigilância.

Para já, de acordo com a SIC Notícias, não terão sido os autores materiais do crime as pessoas detidas, mas apenas suspeitos de envolvimento.

Em atualização.

