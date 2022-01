Seoul Music Awards 2022: nominados, lineup y horarios para los premios SMA

Entornointeligente.com / Con votaciones cerradas, comienza la cuenta regresiva para ver qué nominados de los Seoul Music Awards 2022 se convierten en ganadores. El evento presencial se transmitirá por streaming desde Seúl y mostrará performances de artistas como STAYC, THE BOYZ, NCT y más.

¿Cuál es el lineup de los SMA 2022 ? ¿A qué hora inicia el evento? Te lo contamos a continuación.

¿Cuándo se realizarán los SMA 2022? Esta es una de las galas que cierra la temporada de premios en la industria k-pop. Los Seoul Music Awards conmemoran su edición 31 y se realizarán el domingo 23 de enero, con público presente en el estadio Gocheok Sky Dome en Seúl.

La transmisión será vía KBS en Corea del Sur y por la app HelloLive para el público internacional. La opción de streaming requiere un ticket de acceso.

Stray Kids en el escenario de los 30th Seoul Music Awards (referencial). Foto previa: Sports Chosun.

Horarios para los Seoul Music Awards 2022 En Corea del sur: 6.00 p. m. del 23 de enero En México y Costa Rica : 3.00 a. m. del 23 de enero En Perú, Colombia y Ecuador : 4.00 a. m. del 23 de enero En Venezuela y Bolivia : 5.00 a. m. del 23 de enero En Brasil, Argentina y Chile : 6.00 a. m. del 23 de enero En España : 3.30 a. m. del 23 de enero. Seoul Music Awards 2022: lineup Once actos musicales serán presentados en el escenario para mostrar las canciones con las que destacaron en el 2021.

NCT Dream NCT 127 THE BOYZ Kang Daniel Wendy de Red Velvet STAYC Lim Young Woong Lee Mujin OMEGA X Jung Dong HA Lang Lee. Nominados en los Seoul Music Awards 2022 Estos son los grupos, solistas y producciones que compiten por las categorías principales de los SMA 2022.

Bonsang (álbumes, EP, single álbum) (G)I-DLE – I BURN EXO – Don’t fight the feeling AB6IX – “Mo’ Complete: Have A Dream AKMU – Next episode BTS – Butter aespa – Next level Astro – Switch On Ateez – Zero: Fever Part.3 EXO’s Baekhyun – Bambi Brave Girls – Summer Queen Jang Beom June – Jang Beom June Single Big Mama – One Day More Epik High – Rain Song Cravity – Season 3, Hideout: Be Our Voice EXO’s D.O – Empathy Davichi – Just hug me Enhypen – Border: Carnival Golden Child – Game Changer GyeongseoYeji/Jeon Gunho – If You Lovingly Call My Name Heize – Happen ITZY – Crazy in Love IU – Lilac Jeon Somi – Dumb Dumb Red Velvet’s Joy – Hello Jung Dong Ha – I Still Love You Kang Daniel – Yellow Kassy – I will light your way Lee Mujin – Traffic Light Blackpink’s Lisa – Lalisa MeloMance – Go Back Monsta X – One Of A Kind MSG Wannabe – MSG Wannabe 1st Album NCT 127 – Sticker NCT Dream – Hot Sauce NU’EST – Romanticize Oh My Girl – Dear Oh My Girl Lim Young Woong – My Starry Love ONF – Popping Red Velvet – Queendom Blackpink’s Rose – ‘R’ TXT – Chaos Chapter: Freeze Seventeen – Your Choice SHINee – Don’t Call Me STAYC – Stereotype Stray Kids – NOEASY Super Junior – The Renaissance Girls’ Generation’s Taeyeon – Weekend The Boyz – Thrill-ing Treasure – The First Step: Treasure Effect TWICE – Taste of Love. Rookie del año (álbumes, EP, single álbum) Epex – Bipolar Pt.1 IVE – Eleven Kwon Eunbi – Open Lee Mujin – Traffic Light Jo YuRi – Glassy LIGHTSUM – Vanilla T1419 – Before Sunrise Part.1 Mirae – [Killa-Mirae] Omega X – Vamos TRI.BE – TR.IBE Da Loca Purple Kiss – Can We Talk Again. Artista trot del año Jang Minho – “That’s Life” Jin Hae Seong – “Stella Amor (S.A)” Jeong Dong Won – “My Favorite” Kim Heejae – “Follow Me” Astro’s MJ – “Happy Virus” Youngtak – “Comforter” Yang Ji-eun – “Taste of life” Kang Hye Yeon – “Sunday Hyeyeon” Second Aunt KimDaVi – “UP!” Lee Chan Won – “Gift” Lim Young Woong – “My Starry Love”. Balada del año (álbumes, EP, single álbum) 2AM – Ballad 21 F/W Hwang Chiyeul – Be My Reason Lee So Jung – If you were still here Heize – Happen Car the garden – Closely Far Away MeloMance – Go Back GyeongseoYeji/Jeon Gunho – If You Lovingly Call My Name Sin Ye Young – Not even a call Paul Kim – Love Letter Red Velvet’s Wendy – Like Water Baek Yerin – Love, Yerin. Artista Hiphop/R&B del año (álbumes, EP, single álbum) Ash Island – Melody Epik High – Rain Song’ ft Colde BE’O – Bipolar BewhY – 032 Funk Homies – Siren Remix OVAN – I Am Yours Jessi – Cold Blooded Giriboy – avante Hyuna – I’m Not Cool Joosiq – Think About You Mommy Son – My Sadness remastered. OST del año 10cm – “Borrow your night” de Romance 101 Lee Hae Ri – “Love is always thirsty” de Nth Romance Jang Beom June – “I Like You” de Hospital playlist temporada 2 Heize – “On Rainy Days” de Blue birthday K.Will – “Back In Time” de The Moon during the Day Huh Gak – “Confession” de Romance 101 Younha – “Thirtieth Midnight” de Romance 101 Sandeul – “The Image of You” de Hometown Cha Cha Cha Lee Mujin – “Rain and You” de Hospital Playlist temporada 2 LeeHi – “Dear you” de Romance 101 Yang Yoseop/Jeong Eunji – “Love Day” de Romance 101 Lim Young Woong – “Love Always Run Away” of Young Lady and Gentleman. Ganadores preliminares de los SMA 2022 Solo dos premios de los Seoul Music Awards eran otorgadas al 100% con voto del público: el inkisang o premio de popularidad por fans coreanos, y el Hallyu Wave Special Award con votación de los admiradores extranjeros.

Como las votaciones culminaron el 16 de enero, estos son los ganadores que serán premiados en la gala.

Premio de popularidad: Lim Young Woong Hallyu Wave Special Award : EXO. Lo más visto de Cultura Asiática BTS: Jimin revela bromas que sus compañeros de Bangtan hicieron sobre su tatuaje Bad buddy, episodio 12: links y resumen del final del thai-drama de Ohm y Nanon BTS: J-Hope enseña a Jin a usar Instagram y anécdota se vuelve tendencia Lo más visto de La República Hablando huevadas: ¿cómo comprar las entradas para ver a Jorge Luna y Ricardo Mendoza en vivo? ¿Cómo saber la identidad del número desconocido que llama y cuelga antes de que contestes? Derrame de petróleo: Repsol culpa a oleajes anómalos, pero la Marina la desmiente Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com