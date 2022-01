Ryan Tannehill descarta las críticas: “Sólo juego para ganar”

Entornointeligente.com / NASHVILLE — Patrick Mahomes , Josh Allen , Joe Burrow y Ryan Tannehill son los cuatro quarterbacks que ldieran a los equipos que pelean la Ronda Divisional de la AFC el próximo fin de semana.

Tannehill y los Tennessee Titans reciben a Burrow y los Cincinnati Bengals el sábado, (4:30 p.m., tiempo del Este) en Nissan Stadium .

De los quarterbacks restantes en la Ronda Divisional, Ryan Tannehill es el que tiene menos reflectores sobre él. Getty Images Burrow tiró para un total de 971 yardas a lo largo de los dos partidos finales de temporada regular en los que participó. Está considerado uno de los mejores pasadores jóvenes en ascenso. Dos pases de touchdown de Burrow impulsaron la victoria de Cincinnati por 26-19 sobre Las Vegas Raiders en la Ronda de Comodines de los playoffs, la semana pasada.

Mahomes , el quarterback de los Kansas City Chiefs , es un ex Jugador Más Valioso y campeón del Super Bowl. Allen , quien liderará a los Buffalo Bills cuando visiten a los Chiefs el domingo por la noche por el derecho de aparecer en el Juego de Campeonato de la AFC , se ha ganado consideración en la votación por Jugador Más Valioso en el último par de temporadas. Tanto Mahomes como Allen finalizaron también con cinco pases de touchdown cada uno en la primera ronda de los playoffs.

Luego, está Tannehill . A los 33 años de edad, es el mayor de los pasadores restantes en la AFC por siete años, pero para aquellos fuera de las instalaciones de los Titans , el nombre de Tannehill podría no aparecer en la corta lista de los pasadores de primera línea.

Hay una opinión muy diferente dentro del vestidor de los Titans .

“Ciertamente, lo creo”, dijo el receptor abierto de los Titans, A.J. Brown , cuando se le preguntó si Tannehill era un quarterback de primera línea. “No está en la charla del Top-10 o lo que sea, lo que para mí, son disparates. Alguien tiene que lanzarnos el balón, y él es muy preciso. Cualquier que se duerma con él, son disparates”.

Esta temporada no fue tan agradable con Tannehill , estadísticamente. Sus 14 intercepciones se quedaron a tres de su peor total como profesional, su segunda campaña con los Miami Dolphins en el 2013. Los pases de touchdown de Tannehill también cayeron de 33 en el 2020, a 21 esta campaña.

Las estadísticas no le importan a Tannehill , sin embargo.

“Al final del día, juego para ganar partidos”, dijo Tannehill . “Sería agradable ser reconocido, pero no me preocupo por ello. Me preocupa encontrar modos de ganar partidos, liderar a mi equipo, ser grande en momentos grandes, momentos críticos, y ganar partidos de fútbol americano”.

Tannehill ha liderado a los Titans a una marca de temporada regular de 30-15 desde que asumiera las riendas como titular en el 2019. Tennessee se ha metido en la postemporada en cada temporada, alcanzado el Juego de Campeonato de la AFC en el 2019.

Aunque Ryan Tannehill no es pasador de alto volumen, es capaz de hacer daño en oportunidades limitadas. Getty Images También, los condujo a un título de la AFC Sur en el pasado par de temporadas, incluyendo pasar para 287 yardas y cuatro touchdowns al tiempo que los Titans aseguraron el primer lugar en la siembra de la AFC , vía una victoria por 28-25 sobre los Houston Texans , y una jornada de descanso en la primera ronda de los playoffs, durante el cierre de campaña regular hace dos fines de semana, De no ser por las hazañas de cierre de partido de Tannehill , los Titans podrían no haberlo conseguido.

Los Texans anotaron 18 puntos sin respuesta para ponerse a 3 al inicio del cuarto periodo. Los Titans estaban desesperados por un primer intento, y la presión contra el quarterback de Houston casi captura a Tannehill para forzar un despeje.

Pero, consiguió escapar y encontrar a Nick Westbrook-Ikhine para ganancia de 36 yardas en tercera oportunidad.

“Fue un gran trabajo de Ryan “, notó el head coach de los Titans, Mike Vrabel , al término de ese juego. “Creo que su fortaleza se vuelve a notar, y es lo que debes hacer para estar en esta liga y jugar como quarterback. Se ha ganado su respeto, su fe y su confianza”.

Selecciones Editoriales Derrick Henry ya entrenó con contacto para los Tennessee Titans 13h Turron Davenport Las dos semanas finales de la temporada marcaron la primera ocasión en que Tannehill lanzó múltiples pases de touchdown en partidos consecutivos esta temporada. El encuentro frente a los Texans fue el tercero en que lanzó cuatro pases de touchdown con uniforme de los Titans .

Los pases en ventanas apretadas y la precisión mostrada por Tannehill en sus dos primeras campañas con los Titans fueron evidentes en la victoria sobre Houston . Saliendo de su mejor actuación de la campaña, la meta principal para Tannehill era llevar ese éxito a los playoffs.

“Contrario a la creencia popular, nunca sentí que lo había perdido”, dijo Tannehill . “Me sentí bien toda la temporada, y creo que hemos hecho algunas cosas buenas aquí en las últimas semanas para tomar un poco de ritmo. Emocionado por el momento que hemos ganado a lo largo de las últimas semanas y, espero, podamos construir sobre eso a futuro”.

Una parte importante del éxito que ha tenido Tannehill en la recta final es el regreso de Brown , junto con la química en desarrollo con el futuro miembro del Salón de la Fama , Julio Jones . Los Titans tienen registro de 6-1 en partidos que ambos receptores han iniciado.

La mayor parte de la atención será puesta en el corredor Derrick Henry , quien tiene programado volver después de llegar a la lista de reservas lesionados desde inicios de noviembre. pero, Tennessee va a requerir un juego grande de Tannehill y sus mejores receptores abiertos, si es que se enfrascan en un tiroteo contra la ofensiva de alto octanaje de Cincinnati .

Por lo que respecta a la defensiva de pase de los Bengals , cedió 250 yardas por pase por juego (N° 27) durante la campaña regular. Pese a caer en la Ronda de Comodines la semana pasada, el quarterback de los Raiders, Derek Carr , finalizó con 310 yardas por pase, un touchdown de pase y una intercepción en 54 intentos.

La mayor cantidad de intentos de pase que Tannehill ha tenido en una postemporada es de 31, cuando Tennessee cayó por 35-24 ante Mahomes y los Chiefs en el Juego de Campeonato de la AFC hace dos años.

Aunque Tannehill no es un pasador de alto volumen, es capaz de hacer daño en oportunidades limitadas, como demostraron sus tres pases de touchdown en 29 intentos en los dos triunfos de playoffs de los Titans de cara a su duelo contra los Chiefs .

Los Titans necesitan esa clase de eficiencia de Tannehill si esperan avanzar en los playoffs.

“Quieres jugar tu mejor fútbol americano a finales en la temporada y los playoffs”, explicó Tannehill . “Sé que la razón por la que jugamos este deporte es para ir a ganar un campeonato. Esa es la razón por la que jugamos. Lo estamos persiguiendo año con año, día con día”.

