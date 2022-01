Ricardo Gareca sobre posible llegada de Guerrero a Alianza Lima: “Nos interesa que juegue”

Entornointeligente.com / En conferencia de prensa, Ricardo Gareca anunció la lista de convocados de la selección peruana para los decisivos duelos ante Colombia y Ecuador el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente. Entre los llamados hubo algunas sorpresas y también grandes ausencias , una de ellas, aunque ya esperada, es la de Paolo Guerrero , quien actualmente no cuenta con club, pero ha sido vinculado a Alianza Lima .

Lista de convocados de la selección peruana. Foto: composición GLR

La inactividad del delantero de 37 años es motivo para que no sea tomado en cuenta por el ‘Tigre’, quien opinó acerca de una posible llegada del capitán a la Liga 1 y explicó: “La edad de un joven no es la misma que uno que está en la etapa final de su carrera. Es diferente porque un joven tiene exigencias importantes que le demanda a él y a la selección” . El DT expresó que un joven se debe acomodar a un estilo de vida, lenguaje, comida y rutina diferente cuando va al exterior.

PUEDES VER: Repasa las mejores declaraciones de Ricardo Gareca tras conocerse la lista de convocados Con respecto a los jugadores que regresan al fútbol local, el ‘Tigre’ explicó: “No digo que se le cierren las puertas, pero las posibilidades de que vengan a la selección van a ser más difíciles. Puede que, con el tiempo y otras oportunidades, vuelva”. Sin embargo, el entrenador sabe que no habla de cualquier jugador, habla del capitán de la selección peruana.

“En el caso de un hombre con trayectoria como Paolo Guerrero , lo único que nos interesa es que juegue, que pueda estar en ritmo y bien. Él ya demostró todo lo que tenía que demostrar” , aclaró el ‘Tigre’. “La permanente competitividad que tiene, que no la pierda estando en el medio local o en cualquiera, (porque) la vemos como algo positivo”, finalizó.

Es su casa. El ‘Depredador’ ha participado en varias ediciones del ‘Día del Hincha Blanquiazul’. Fue de los que más cariño recibió por parte del pueblo victoriano. Foto: difusión

¿Paolo Guerrero a Alianza Lima? El ‘Depredador’ adelantó su salida de Internacional el 26 de octubre del 2021, tras un mutua acuerdo entre el jugador y el club. A partir de ahí, el ‘9′ ha ido evaluando propuestas donde pueda ser titular. Se rumoreó que vestiría la camiseta de Boca Juniors , pero con el tiempo se ha ido enfriando esa posibilidad.

PUEDES VER: Se rompió relación con Benevento: Lapadula entrena apartado y no habla con sus compañeros Últimamente, se mencionó que iría al cuadro blanquiazul. Aunque Guerrero dejó en claro que no hubo comunicación con él, pero también no cerró las puertas a poder jugar con Alianza Lima esta temporada.

