Persisten dudas sobre seguridad en viajes aéreos de EE. UU. por lanzamiento de 5G

WASHINGTON — Un desacuerdo no resuelto entre los operadores de comunicaciones inalámbricas de EE. UU. y las aerolíneas comerciales sobre el despliegue de nuevas redes 5G continúa generando confusión sobre si los viajes aéreos son seguros en Estados Unidos.

El miércoles, AT&T y Verizon, los mayores proveedores de servicios móviles de voz e Internet en EE. UU., comenzaron a encender nuevas torres inalámbricas en Estados Unidos, poniendo a disposición de los consumidores el espectro 5G ultrarrápido, principalmente en las partes más densamente pobladas del país.

Hasta el último momento, hubo una disputa entre los transportistas y las principales aerolíneas estadounidenses sobre si el nuevo servicio se desplegaría o no cerca de los aeropuertos.

SEE ALSO: Aerolíneas cancelan vuelos después de reducción del despliegue de 5G en EE. UU. Esto provocó que un puñado de aerolíneas internacionales, incluidas British Airways, Lufthansa, All Nippon, Japan Airlines y Emirates, anunciaran que suspenderían algunos servicios a Estados Unidos hasta que se resolviera el problema.

El presidente de los Emiratos, Tim Clark, describió la situación como “totalmente irresponsable”, durante una entrevista con CNN .

Para el jueves por la mañana, la mayor parte de la preocupación sobre los vuelos internacionales se había resuelto, pero quedan preguntas persistentes sobre el vasto sistema de viajes aéreos regionales de Estados Unidos.

Posible interferencia con los instrumentos de aterrizaje La señal de espectro de banda C 5G utilizada para las comunicaciones móviles, por la cual los operadores de telefonía móvil pagaron más de 80.000 millones de dólares en una subasta el año pasado, es similar a la señal que usan las aerolíneas comerciales para medir la altitud de los aviones que aterrizan durante las inclemencias del tiempo.

Las aerolíneas y la Administración Federal de Aviación (FAA) han expresado su preocupación de que algunos dispositivos de aeronaves, llamados altímetros de radar, puedan experimentar interferencias de las nuevas señales 5G, creando condiciones peligrosas.

Los operadores de telefonía móvil dijeron que retrasarían la activación de las torres 5G cerca de las pistas de los aeropuertos, dejando inactivo alrededor del 10% del despliegue planificado.

SEE ALSO: ¿Por qué la tecnología 5G afecta a los aviones? Aerolíneas advierten de crisis “catastrófica” Además, la FAA aprobó específicamente varios tipos de altímetros de radar, incluidos los que se usan comúnmente en el Boeing 777, y dijo que los datos muestran que las señales 5G no interfieren con sus sistemas.

En un comunicado de prensa el organismo también explicó que sus nuevas aprobaciones “permiten que aproximadamente el 62 por ciento de la flota comercial de EE. UU. realice aterrizajes de baja visibilidad en aeropuertos donde las empresas inalámbricas desplegaron la banda C 5G”.

Aeropuertos regionales esperando respuestas Si bien los pasos de la FAA para autorizar el uso continuo de grandes aviones de pasajeros luego del lanzamiento de 5G han ayudado a prevenir problemas en los grandes aeropuertos, la nueva tecnología está causando preocupación sobre la seguridad en los aeropuertos regionales de todo el país, que son atendidos por una amplia variedad de aviones de pasajeros típicamente más pequeños que los que vuelan a los principales aeropuertos centrales.

Hasta el miércoles, la FAA no había actualizado la guía para muchos aviones más pequeños. Debido a que hubo relativamente falta de sistemas debido a clima severo en EE. UU., lo que no se tradujo en retrasos importantes.

Sin embargo, los representantes de la industria afirmaron que era solo cuestión de tiempo antes de que las condiciones climáticas desafiantes comenzaran a causar problemas.

Faye Malarkey Black, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Aerolíneas regionales, usó Twitter para expresar sus preocupaciones sobre la situación y escribió: “Actualización de la situación: el 0% de la flota de aerolíneas regionales ha sido autorizada para realizar aterrizajes de baja visibilidad en aeropuertos afectados por #5G. si/cuando el clima cae por debajo de los mínimos. El buen tiempo de hoy está salvando a la América rural de una grave interrupción del servicio aéreo”.

No es un problema nuevo La batalla entre las aerolíneas y los operadores móviles es particularmente frustrante para muchos en EE. UU., porque es un problema que se ha resuelto con éxito en otros países del mundo.

China, el Reino Unido y Francia, por ejemplo, lograron implementar el servicio 5G sin ningún impacto significativo en los viajes aéreos. Eso se logró mediante acuerdos entre las partes que limitaron la cantidad de torres celulares cerca de los aeropuertos y los niveles de potencia a los que operan.

En una advertencia a sus miembros, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas señaló que, en EE. UU., “los niveles de potencia y las proximidades de las señales 5G actualmente se encuentran en niveles de potencia más altos que cualquier otro despliegue en uso en otras partes del mundo”.

La situación se complicó por el hecho de que la porción de espectro que se utiliza para los servicios 5G es ligeramente diferente aquí que en Europa.

En EE. UU., los operadores de telefonía móvil compraron los derechos de la banda entre 3,7 y 3,98 gigahercios, poniendo sus señales un poco más cerca de los 4,2 a 4,4 GHz que utilizan las aerolíneas que los operadores de telefonía móvil europeos, que están limitados a un rango de 3,4 a 3,8 GHz.

Disfunción burocrática La confusión resultante del lanzamiento de 5G esta semana se atribuye, al menos en parte, a la disfunción dentro de la burocracia federal. Los analistas dicen que las líneas de autoridad entre las agencias responsables de subastar los derechos del espectro inalámbrico y las encargadas de gestionar los conflictos no están claras.

La Comisión Federal de Comunicaciones es responsable de las subastas de espectro, pero es la Administración Federal de Aviación, una parte del Departamento de Transporte, la que toma las decisiones sobre la seguridad de las aerolíneas.

Para complicar aún más las cosas, la agencia a cargo de mediar en las disputas del espectro, que se encuentra dentro del Departamento de Comercio, estuvo sin director durante dos años y medio, hasta que se confirmó el candidato del presidente Biden la semana pasada.

Esa situación ha generado múltiples problemas en el despliegue de nueva tecnología de comunicaciones a lo largo de los años, incluida una batalla reciente durante la administración Trump sobre si las nuevas subastas de espectro interferirían con el Sistema de Posicionamiento Global basado en satélites.

