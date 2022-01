“Ni ebrio ni dormido”

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

Salió a luz una seguidilla de dislates que no pueden dejarse pasar en silencio. Con sus autores hemos tenido coincidencias y respeto, pero eso no nos impone callarnos. Al revés: todo nos impele a pronunciarnos.

Allí salió la senadora Graciela Bianchi a acusar al Juez de Concursos de haber cerrado Casa de Galicia “para dejar mal parado al gobierno y apelar al enfrentamiento”. Adujo que la sentencia trasluce “una posición política partidaria”. Declaró que “tiene esperanzas de que el Tribunal de Apelaciones anule la decisión y le pegue un buen rezongo” y agregó que “habrá que conversar con la Suprema Corte de Justicia sobre este tipo de situaciones” y que “la sociedad democrática tendrá que pedirle cuentas” al Poder Judicial.

Más allá de que a Casa de Galicia no la cerró tanto la voluntad de un Juez como la evidencia, comunicada por la Sindicatura, de que no podía mantener el servicio, más allá de que el Tribunal pueda confirmar o revocar lo resuelto en primera instancia y más allá del derecho a discrepar que tenemos todos los habitantes de la República, ¿puede un legislador, tan luego profesional del Derecho, manejar livianamente una acusación lesiva para el servicio de Justicia y pedir medidas más lesivas aun contra la independencia del Juez y contra la independencia del Poder Judicial? ¿Hace falta algo más que el viejo curso de Educación Cívica para saber que eso no se tiene en pie? Preguntarlo es contestarlo.

Por ahí se divulgó la grabación de un diálogo mantenido por el diputado Eduardo Lust Hitta con un grupo de militantes de Cabildo Abierto, en el cual, para defender la situación de uno de sus interlocutores, espetó que “la mitad” de los cabildantes “fueron torturadores” durante la dictadura.

¿Puede el Representante Nacional de un partido tener tan a flor de piel ese argumento nauseabundo, como para usarlo sin que le remuerda la conciencia? Y si lo hace y sus correligionarios siguen bajo la misma cara, ¿con eso se termina todo? ¿O hay que revivir la vieja capacidad de repulsión del Uruguay otrora preocupado por el civismo? ¿No se nos degradan los jugos gástricos si digerimos sin empacho que se afirme semejante enormidad y después no se la desmienta derechamente y todo se pierda en agua de borrajas?

Salió a luz un audio que Mercedes Vigil dirigió a su grupo. Le reprochó al presidente Lacalle Pou no haber adoptado medidas tales como cambiar puestos claves en la UdelaR, en la Fiscalía y en la Suprema Corte de Justicia, acotando “y no jodamos con la independencia porque todos sabemos que todo se negocia”. En otras palabras: osó reprocharle al Presidente de la República que no haya atropellado la Constitución, pacto cuyos preceptos no se negocian porque son la suprema garantía de la República y la libertad y porque donde hay dignidad jamás “todo se negocia”.

Ya es bastante desgracia que en el Uruguay se nos hayan debilitado los sentimientos normativos, la sed de pensar claro y la mismísima voluntad. Ya es suficientemente penoso que se haya formado una masa de indiferentes al destino público.

Resulta inadmisible que, además, tengamos que salir al cruce de protagonistas notorios que incurren en la laya de desvaríos que no deben escapársele a ningún ciudadano, “ni ebrio ni dormido”, como enseñó Mariano Moreno sólo 8 semanas antes que Artigas cruzara desde el arroyo de Las Vacas para abrazar la causa de los pueblos e impulsarnos a la libertad.

