Nacional vs. Peñarol: ¿a qué hora y en qué canal ver EN VIVO el superclásico uruguayo?

Entornointeligente.com / Este sábado 22 de enero desde las 5.30 p. m, el Nacional vs. Peñarol se reencontrarán en el Estadio Centenario de Montevideo ( Uruguay ). El enfrentamiento amistoso será el primer clásico de ambos clubes en este 2022.

La última vez que los dos equipos se vieron en la cancha fue el 31 de octubre del 2021. En dicha oportunidad, el Nacional vs. Peñarol empataron 0-0. En la siguiente nota, conoce el horario, canal de transmisión EN VIVO y más detalles del compromiso. ¿Te lo vas a perder?

PUEDES VER Club de mujeres indígenas maká participará en liga de fútbol femenino en Paraguay Nacional vs. Peñarol: ficha del partido Partido Nacional vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de enero ¿A qué hora? 5.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay) ¿En qué canal? Star+, ESPN, VTV y TyC Sports ¿A qué hora juega Nacional vs. Peñarol? El partido entre el Nacional vs. Peñarol inicia en los siguientes horarios:

Perú: 5.30 p. m. Uruguay: 7.30 p. m. Colombia: 5.30 p. m. Ecuador: 5.30 p. m. Bolivia: 6.30 p. m. Venezuela: 6.30 p. m. Argentina: 7.30 p. m. Brasil: 7.30 p. m. Chile: 7.30 p. m. Paraguay: 7.30 p. m. Estados Unidos: 5.30 p. m. ¿Qué canal transmite el partido Nacional vs. Peñarol? Para no perderte ningún momento del duelo amistoso entre el Nacional vs Peñarol, conéctate a tu servicio de cable contratado y sintoniza ESPN , Star+ , el canal venezolano VTV o TyC Sports .

PUEDES VER Ricardo Gareca tras dar lista de convocados: “Va a ser un partido lindo ante Colombia” ¿Dónde ver Nacional vs. Peñarol EN VIVO ONLINE GRATIS? Mira EN DIRECTO el minuto a minuto del encuentro entre el Nacional vs. Peñarol POR INTERNET Y GRATIS desde la cobertura especial a cargo de La República Deportes. Con la transmisión EN VIVO , podrás estar al tanto de los goles, cambios, resultados y todos los pormenores a lo largo del duelo deportivo.

Nacional vs. Peñarol: alineaciones probables Nacional: Lima, Fernández, González, Da Silveira, O’Neill, Saravia, Álvarez W., Ceppellini, Álvarez M., Torres y Laquintana. DT: Martín Ligüera. Peñarol: Rodríguez, Perdomo, Marichal, Sosa, Almeida, Marcel, Vila, Zunino, Ocampo, Vega y Gutiérrez. DT: Mauricio Larriera. PUEDES VER Gareca sobre alejamiento de Ruidíaz: “En ningún momento va a tener las puertas cerradas” ¿Dónde se jugará el partido Nacional vs. Peñarol? El amistoso entre ambos clubes se disputará en el Estadio Centenario , ubicado en la capital uruguaya de Montevideo . Además de ser el recinto con mayor capacidad en el país, es uno de los 15 más grandes de América.

Lo más visto de Deportes Valera impuso nuevo récord en la selección peruana y superó a Farfán, Guerrero y Lapadula Reinaldo Rueda, DT de Colombia, pierde a ‘Juanfer’ Quintero para partido ante Perú ¿Un déjà vu? El curioso dato que ilusiona a la Bicolor tras victoria ante Jamaica Lo más visto de La República Hablando huevadas: ¿cuánto cuestan las entradas para ver a Jorge Luna y Ricardo Mendoza en vivo? ¿Cómo saber la identidad del número desconocido que llama y cuelga antes de que contestes? Derrame de petróleo: Repsol culpa a oleajes anómalos, pero la Marina la desmiente Video recomendado: Paolo Guerrero niega su vinculación con Alianza Lima Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com