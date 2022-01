Liga MX: taquilla y activos digitales para recuperarse de la Covid

Entornointeligente.com / Aunque la Liga MX está cumpliendo tres torneos consecutivos recibiendo público en sus estadios, su recuperación económica sigue endeble. En los 22 meses de existencia de la pandemia, acumula pérdidas totales por 5,000 millones de pesos y todavía hay acciones por cumplir para llegar al equilibrio, explica a este diario Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la liga.

“La expectativa de este año mundialista es que sigamos con crecimiento, que cerremos arriba del programa en ingresos más o menos en un 28%”, destaca Arriola, señalando que en 2021 la Liga MX creció su valor en un 10% al pasar de 2.3 millones de dólares a 2.4, considerando las valorizaciones de plantillas, marcas e infraestructura.

El manejo del covid no ha sido sencillo a inicios de 2022. Los rebrotes en el mundo han obligado a los directivos a replantear sus protocolos, empezando por la realización de pruebas de detección, que pasaron de ser cada 10 días a cada siete, mientras que en el esquema de vacunación asegura que “estamos casi al 100% con dobles dosis en cuanto a los jugadores”.

Aunque expertos médicos han señalado que las próximas tres o cuatro semanas son las que tendrán mayor repunte de contagios en México, la Liga MX no ha implementado el cierre de estadios y los aforos se han mantenido entre 30 y 100%, destacando la Ciudad de México (estadios Azteca y Ciudad Universitaria) por tener la capacidad total abierta.

¿Han pensado en volver al cierre de estadios por el rebrote actual del covid?

“Eso depende de la curva epidemiológica y eso lo determina una instancia de salud. En julio de 2020 se formuló el protocolo de regreso a la actividad económica y ahí se hiló el protocolo conforme al semáforo epidemiológico, que se pondera por contagios, hospitalizaciones y ahora también por vacunación y defunciones (…) Es importante decir que la determinación es por cada caso en específico, cada partido se pide un permiso y las secretarías de salud son las que aprueban dos cosas: el protocolo en el estadio con sana distancia y el aforo”, responde Mikel Arriola.

Hasta la jornada 3 del Clausura 2022, dos partidos han sido aplazados pero dentro de su misma fecha (Santos contra Tigres y Pumas contra Toluca, dentro de la jornada 1) y uno más ha sido suspendido sin darse a conocer su reprogramación (Puebla contra Tijuana de la jornada 3), todos a causa de los brotes en los equipos, pues equipos como Xolos llegaron a tener siete contagios y Tigres 12 en las 72 horas previas a la realización de los partidos.

“El covid, con (la variante) ómicron, se duplica cada tres días y eso implica que se multiplicaran casi 2,000% los contagios globales. En la liga, afortunadamente, no se ha rebasado el 9% entre jugadoras y jugadores. Esto ha pasado porque hace un año vivimos una cosa muy similar y fortalecimos los protocolos de manera dual, reduciendo tiempos para hacer pruebas y se incorporaron las de antígeno. El principal elemento que tiene la liga para tener visibilidad sobre los participantes son las pruebas”.

De acuerdo con las cifras del presidente de la Liga MX, al corte del 17 de enero las cifras de contagios en el futbol mexicano son las siguientes: 4.2% de positivos en la Liga MX, 7.4% en Liga Femenil, 3.8% en Liga de Expansión, 4.3% en la categoría sub 20, 4.4% en la sub 18, 3.9% en la sub 17, 4.2% en la sub 16 y 7.3% en la sub 14, con un total de 190 jugadores con contagio activo de un universo de 3,789 registrados, por lo que el porcentaje total de casos es de 5% entre todas las categorías mencionadas.

Mikel Arriola explica que con un máximo de nueve positivos durante las 72 horas antes del partido, este solo se aplaza, pero dentro de la misma jornada; en cambio, si son 10 o más contagios, el juego se mueve a otra fecha.

Respecto a la recuperación de aforos, destaca que durante el primer semestre de 2021 lograron meter a 550,000 aficionados, mientras que en el segundo semestre la cifra aumentó a 2.5 millones, con un promedio de 13,000 asistentes por juego. La expectativa en 2022 es duplicar esa cifra para llegar a los 23,000 de la era precovid e impulsar los ingresos de día de partido para cada club.

“Necesitamos normalizar nuestros aforos, pero de manera paralela también trabajar en cómo establecemos más relación con nuestros fans, con el famoso fanbase. Hoy hay, por ejemplo, equipos que ya han desarrollado fan tokens para que los aficionados tengan recompensas en el club”.

Arriola apunta que la Liga MX se encuentra trabajando en una estrategia digital con la que planea impulsar la economía en 2022, algo que han incentivado a raíz de la pandemia: “Nosotros vamos avanzados en la generación de los NFTs de la propia liga para desarrollar fanbase, también estamos trabajando en nuestra nueva aplicación para que de ahí podamos darle al aficionado, además de estadísticas, más oportunidades para vincularse con sus equipos y seguramente este año vamos a lanzar el Football Fantasy de la liga, que establece relaciones con fans de base joven”.

Tras el caso Djokovic, ¿la Liga MX obligará a sus futbolistas a estar vacunados?

“La política de vacunación es del gobierno federal, la liga no planea ninguna interpretación de esa política, se aplica a partir de grupos de edad y nuestros jugadores tienen su esquema conforme a esa política. La lección del covid es que al vacunado o no vacunado le puede dar y puede contagiar, entonces por eso es tan importante tener pruebas, porque de lo que se trata es de no tener contagios, que no haya interrupciones en el desarrollo de la liga. No nos metemos en la política de vacunación, pero somos muy intensivos en pruebas para resguardar la integridad de las personas y de nuestro campeonato. El esquema de vacunación de los jugadores va con cargo a la política nacional”.

