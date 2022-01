Lazlo Kovacs fue rechazado de 4 castings antes del regreso de AFHS: “Estaba descorazonado”

Entornointeligente.com / Lazlo Kovacs ha empezado con pie derecho el 2022, pues ya forma parte del regreso de Al fondo hay sitio y de Maricucha; sin embargo, antes de ser convocado para estas dos importantes producciones de América TV, el actor no la pasó muy bien debido a que lo rechazaron de cuatro castings a los que se presentó. Así lo reveló el actor, durante una entrevista a un medio internacional.

“Hice casting para Maricucha, pero era el tercer o cuarto castings que hacía para otros proyectos y no me llamaban (risas) “, precisó. “En mi caso, yo ya estaba un poco descorazonado porque era el tercer casting que no me salía, y supongo que el de Maricucha lo hice cuando ya has perdido toda esperanza”, añadió el recordado ‘Tito’ de AFHS.

Lazlo Kovacs, 'Tito' en Al fondo hay sitio. Foto: La República

Lazlo Kovacs confesó que, a raíz de lo ocurrido, fue un gran alivio y una gran alegría que lo llamaran para volver a la televisión como integrante de dos series. “Cuando me dieron la noticia de que quedé en Maricucha y me dieron la noticia de Al Fondo Hay Sitio, yo no salía de mi asombro. Un día antes todo era gris y de pronto salió la luz, fue hermoso”, manifestó.

PUEDES VER: Magdyel Ugaz se reencuentra con Laszlo Kovacs y lo llama “Pablito Ruíz” Lazlo Kovacs habla de su reencuentro con ‘Pepe’ en Al fondo hay sitio Luego de que se confirmara que se reanudaría la historia entre ‘Los Maldini’ y ‘Los Gonzáles’, Lazlo Kovacs habló sobre su reencuentro con David Almandoz ‘Pepe’ en el regreso de Al fondo hay sitio .

“Verlos con sus vestuarios es conmovedor. Más de uno ha llorado. (…) Desde el día que hicimos esa reunión de zoom, sentí esa energía de que esto se va a dar”, expresó el actor.

Se reencuentra con Magdyel Ugaz Magdyel Ugaz y Lazlo Kovacs protagonizaron un tierno momento tras el esperado regreso de Al fondo hay sitio a la televisión.

A través de sus historias en Instagram, la actriz compartió fotos en las que se lucía con su expareja, junto a la frase “Diversión con Pablito Ruíz”.

Magdyel Ugaz llama 'Pablito Ruíz' a Laszlo Kovacs. Foto: Magdyel Ugaz/Instagram

