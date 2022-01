La doctora Polo irreconocible, sin maquillaje y con jeans rotos

Entornointeligente.com / Ana María Polo, conocida como la doctora Polo, logró el reconocimiento en toda Latinoamerica gracias a su programa ‘Caso cerrado’, espacio de entretenimiento en el que ‘resolvía’ problemas legales de sus protagonistas inmortalizando la frase “He dicho, ¡caso cerrado!”.

El programa de la doctora Polo salió del aire en diciembre de 2019, y en una entrevista para EFE la cubana aclaró que la pandemia fue una de las principales causas que la llevó a finalizar el espacio televisivo. “Yo soy una jueza que abraza, que considera el lenguaje no verbal algo esencial en la comunicación. En estos tiempos de Covid-19 no se puede hacer eso y por eso no se ha hecho el programa”, explicó.

Aunque sus seguidores esperaban una nueva temporada del ‘show’ televisivo, Ana María Polo regresará muy pronto pero con otro proyecto: ‘Dra. Polo investiga’. La doctora Polo, de ‘Caso cerrado’, sin maquillaje

Y mientras la comunidad latina está a la espera del nuevo programa de Ana María Polo, la litigante se ha dedicado a mostrar a través de sus redes sociales un poco de su vida cotidiana entre grabaciones, viajes y festejos. Pero hace unos días sorprendió a muchos al mostrarse sin una gota de maquillaje.

La mujer de 62 años compartió una foto en su Instagram luciendo un look totalmente distinto al que suele mostrar, ya que vestía un atuendo bastante informal compuesto por unos ‘jeans’ deshilachados y una camiseta de color azul.

Pero, además de su vestimenta, la doctora Polo dejó al descubierto cómo luce realmente sin maquillaje.

Sus seguidores no dudaron en reaccionar y emitir sus comentarios. “Qué cambiada está la doctora Polo”, “hermosa mujer, ¿qué te hiciste en tu rostro? Te quiero mucho, pero no sigas con ese bótox, eres bella”, “muy valiente al mostrarse así, la aplaudo”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió la cubana.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ana Maria Polo (@anapolotv)

Con información de Pulzo.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com