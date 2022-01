Juan Víctor Sánchez lucha por los derechos de su hija: “No quiero que se aparte de mi familia”

Entornointeligente.com / Juan Víctor Sánchez no se amilana ante nada ni nadie y continúa en pie de lucha para recuperar el tiempo que no pasa con su hija y conseguir la custodia a medio tiempo para compartirlo con la madre de su menor, Andrea San Martín . Es por ello que, una vez más, usó sus redes sociales para exponer qué busca exactamente con sus reclamos.

En ese sentido, escribió en sus historias de redes sociales: “Quiero pasar el mismo tiempo que venía pasando con mi hija. Seguir asumiendo las responsabilidades que venía asumiendo. No quiero que mi hija se aparte de mi familia”. Por último, finalizó su mensaje con una pregunta reflexiva: “¿Es tan difícil entender?”.

Juan Víctor Sánchez explicó a detalle qué conversó con Alejandro Aguinaga Para aclarar cualquier comentario malintencionado, el empresario Juan Víctor Sánchez explicó de qué trató su reunión con el congresista Alejandro llevada a cabo este jueves 20 de enero.

Es por ello que aseguró: “La reunión que tuve el día de ayer fue para conversar con el Dr. Aguinaga. Fue una reunión para conocernos y dialogar unos minutos sobre ambas propuestas de ley que se están poniendo y, eventualmente, se dialogarán en el pleno del Congreso. Yo fui en representación de la Asociación Tenencia Compartida”.

Juan Víctor Sánchez llamó ‘circo’ a la fiesta que Andrea San Martín le organizó a su mascota Al salir de la reunión con el político, el ex tripulante de cabina Juan Víctor Sánchez brindó algunas declaraciones para los medios y explicó algunos puntos de la conversación.

Asimismo, La República le consultó sobre lo que le está exigiendo a su expareja Andrea San Martín . Por otro lado, le preguntó por la fiesta que la ex chica reality le organizó a su mascota, ante lo cual manifestó: “No voy a hablar del circo. No puedo meterme en eso. ¿A quién no (le genera gracia)?”.

