El exgobernador de San Pablo, Alckmin, es posible compañero de fórmula de Lula Da Silva

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva , máximo favorito para las elecciones de octubre, defendió al exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin , un político liberal de centro, como posible compañero de fórmula para su más que probable candidatura.

“Yo no tendré ningún problema si tengo que hacer una fórmula con Alckmin para ganar las elecciones y gobernar este país”, indicó el mandatario en una entrevista con medios alternativos.

“Lo único que no puedo decir es qué voy a hacer porque Alckmin tiene que definir para qué partido va y nosotros tenemos que ver si el partido al que va está dispuesto a hacer una alianza con el Partido de los Trabajadores (PT)”, completó.

Esta es la primera vez que Lula tiende la mano públicamente a Alckmin, al que derrotó en la segunda vuelta de las elecciones de 2006 y quien hasta hace pocas semanas estaba afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centro-derecha).

Hoy, Alckmin sigue sin partido, mientras crecen las especulaciones sobre ser candidato a vicepresidente con Lula de cara a las presidenciales de octubre.

Lula reconoció que entre ellos tienen “divergencias” y “visiones del mundo diferentes”, pero ello no le impediría, “si fuera necesario”, construir una alianza basada en las “convergencias”.

“No soy candidato para ser protagonista, soy candidato para ganar las elecciones en un momento en que Brasil está infinitamente peor que cuando fui investido en 2003” y “necesitamos construir alianzas”, aseveró.

Las corrientes políticas más a la izquierda no han visto con buenos ojos esa posible fórmula con Alckmin, a quien critican su visión liberal de la economía y sus agresivas políticas de seguridad mientras estuvo al frente de Sao Paulo.

Según todos los sondeos de opinión, Lula es el claro favorito para las elecciones presidenciales de octubre con más de un 40 % de los apoyos, frente al 20-25 % que obtendría Jair Bolsonaro.

Candidatos del centro. Incapaces de unirse y de seducir multitudes, los candidatos de centro en Brasil sufren para perfilarse como una alternativa que evite el duelo titánico entre Lula y Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre.

Ni sumando las intenciones de voto de los tres mejor ubicados se llega al respaldo del jefe de Estado: el exjuez anticorrupción Sergio Moro (centro derecha) tiene el 9%; Ciro Gomes, de centro izquierda y tercero en las presidenciales de 2018, el 7%, y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria (centro derecha), el 4%.

“Por el momento no tenemos un candidato con el perfil de superar a Lula o a Bolsonaro”, dice Paulo Baia, profesor de ciencias políticas y sociología en la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ).

Sin embargo, los dos favoritos también suscitan un fuerte rechazo en medio de un ambiente muy polarizado en Brasil.

“Hay una parte de la sociedad, claramente identificada en los sondeos, que no quiere ni a Lula ni a Bolsonaro. Están esperando el surgimiento de un candidato, el problema es que hasta ahora no ha aparecido o no se identificó de forma clara”, afirma Leandro Gabiati, director de la consultora Dominium.

De momento, el mejor situado para encarnar una posible “tercera vía” es Sergio Moro. Novato en la política, este exmagistrado de 49 años es enemigo jurado de Lula, a quien condenó a prisión por corrupción en 2017.

Con los tres aspirantes a la presidencia lejos de liderar las encuestas, ha surgido la hipótesis de una alianza en torno a un solo candidato de centro, para que logre pasar al balotaje. (Con información de EFE y AFP)

