Ecuador respalda la producción de vacunas anticovid-19 en Sudamérica

La ministra ecuatoriana participó hoy en un encuentro de carácter público-privado, desarrollado de manera virtual en el marco del Proyecto de Escalamiento de Capacidades de Inmunización del Grupo de Salud de Prosur, denominado Oportunidades y Sinergias para la Producción de Vacunas en América del Sur. Allí reiteró que "Ecuador ha comprometido su capacidad técnica y recursos humanos para ser parte de la red regional de suministro y distribución de las vacunas, que se construye en Prosur", según reza un comunicado del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano. Garzón expresó también el compromiso de su gobierno con un proyecto destinado a establecer una fábrica de vacunas en el territorio nacional, para lo que "se contará con el apoyo de organismos internacionales", añade la nota oficial. Al dar a conocer en setiembre esta iniciativa, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, dijo que analizaba la posibilidad de fabricar vacunas anticovid-19 en Ecuador, presumiblemente con la ayuda de países como China y Rusia. La ministra ecuatoriana intervino junto a otras autoridades de Salud y Comercio de los países que integran el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). Entre ellos, los ministros de salud de Colombia, Fernando Ruiz, y de Paraguay, Julio César Borba; el jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú, Javier Suárez Moreno; y Tiago Rocca, gerente de Alianzas Estratégicas y Desarrollo de Negocio del Instituto Butantan de Brasil. En su intervención, la responsable de Salud ecuatoriana indicó que su país apoya las acciones que permitan enfrentar de manera conjunta la pandemia de la covid-19. Y en ese sentido, manifestó que "es urgente generar capacidades de producción sostenible de vacunas para garantizar el acceso equitativo y oportuno para los países de Prosur". Las regiones de Latinoamérica y el Caribe han experimentado dificultades para abastecerse de vacunas contra la covid-19, por lo que la preparación para futuras crisis sanitarias requiere, según se analizó en el foro, de capacidades instaladas para la investigación, desarrollo, producción propia y distribución de vacunas. Agencia Efe : todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe .

