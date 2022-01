Azeredo dankbaar voor gastvrij onthaal Braziliaanse president

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Ambassadeur Jose Raphael Lopes Mendes de Azeredo van Brazilië is de regering, en in het bijzonder het Surinaamse volk, zeer erkentelijk voor het warm onthaal van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en diens delegatie. Het Braziliaanse staatshoofd was op donderdag voor een officieel bezoek in Suriname. Hij keerde vrijdag vervroegd terug naar zijn land vanwege het overlijden van zijn moeder.

De Braziliaanse diplomaat blikt terug op een historisch bezoek. “Niet alleen omdat dit het eerste na jaren was, maar het was tevens het eerste bilateraal bezoek”, zegt Azeredo aan de Communicatie Dienst Suriname. Tijdens de bilaterale gesprekken hebben president Santokhi en zijn Braziliaanse ambtgenoot zich gebogen over de goede vooruitzichten van de olie- en gasindustrie in Suriname. Er is van gedachten gewisseld hoe Brazilië kan meewerken aan de ontwikkeling hiervan en hoe dit past in de energiebehoefte van de noordelijke gebieden van Brazilië.

Met de gezamenlijke overeenkomst die donderdag aan het einde van het bilateraal overleg door de regeringsleiders getekend is, wordt een stap vooruitgezet in het verstevigen en verdiepen van de relatie tussen Suriname en Brazilië, en wel op het gebied van techniek, defensie en veiligheid.

President Bolsonaro ontving vrijdag het droevige nieuws dat zijn moeder in de afgelopen nacht is heengegaan. Het staatshoofd dat vanuit Suriname verder naar Georgetown, Guyana zou afreizen, heeft dan ook hiervan moeten afzien. Volgens ambassadeur Azaredo is president Bolsonaro de Surinaamse regering ook dankbaar voor de solidariteit en de condoleances die hij van haar heeft mogen ontvangen.

