Among Us se actualizará con nuevo mapa, lista de amigos, roles, modos de juego y más

Entornointeligente.com / Tras experimentar un gran aumento de popularidad en 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus, Among Us se ha actualizado con regularidad para incorporar nuevas características y mejorar la experiencia de los jugadores.

Este 2022 no será la excepción, ya que el videojuego se prepara para recibir una gran cantidad de contenido . En una reciente publicación de blog, el desarrollador InnerSloth presentó la hoja de ruta que revela las principales novedades que incorporarán a lo largo de este año.

La hoja de ruta con las novedades que llegarán durante 2022. Foto: InnerSloth

PUEDES VER: Among Us: Innersloth anuncia colaboración con Scream y pronto habrá un skin de Ghostface En primer lugar, Among Us tendrá su primera colaboración con una franquicia cinematográfica. La saga Scream hará su debut pronto con una colección de artículos cosméticos inspirados en Ghostface , los cuales estarán disponibles de forma gratuita.

El título también obtendrá una función llamada lista de amigos , que permitirá a los usuarios agregar a cualquier miembro de la tripulación con el fin de mantener el contacto y continuar jugando juntos en futuras partidas.

Asimismo, se estrenará un modo de juego llamado Hide & Seek , el cual cambiará la dinámica. En lugar de haber un impostor secreto que persiga al resto , todos los tripulantes deberán camuflarse por el mapa para no ser atrapados por un compañero conocido.

PUEDES VER: Among Us ya está disponible en consolas PlayStation y Xbox Por último, Among Us contará con nuevos roles, cosmicubes (paquetes exclusivos con contenido cosmético), colaboraciones especiales, optimizaciones de calidad de vida y más.

Lo más visto de Videojuegos Free Fire: agenda semanal del 19 al 25 de enero llega con el regreso de Dino Pollo Códigos de Genshin Impact de hoy, 20 de enero: así puedes conseguir protogemas gratis Genshin Impact: los códigos de hoy, 19 de enero, para conseguir protogemas gratis Lo más visto de La República Hablando huevadas: ¿cómo comprar las entradas para ver a Jorge Luna y Ricardo Mendoza en vivo? ¿Cómo saber la identidad del número desconocido que llama y cuelga antes de que contestes? Derrame de petróleo: Repsol culpa a oleajes anómalos, pero la Marina la desmiente Video recomendado: Halo: The Master Chief Collection se podrá jugar gratis durante este fin de semana Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com