21 pacientes pasaron por cirugía en el Victorino

Se activaron cuatro quirófanos en jornadas de operaciones electivas

ARTURO TOVAR

Como parte del plan de agilización quirúrgica que se desarrolla en el Hospital Victorino Santaella (HVS) de Los Teques, este sábado pasaron por quirófano 21 pacientes.

Una fuente vinculada al área quirúrgica del nosocomio local detalló al Diario Avance que todos los fines de semana están siendo practicadas operaciones electivas de diferentes especialidades médicas, en esta ocasión, fue el turno de aquellas personas preseleccionadas por los especialistas para operar hernias.

«Yo vengo de Las Adjuntas, tenía varios meses padeciendo y necesitando operarme, quise acercarme al Victorino porque un vecino me comentó que fue atendido acá y que el trato que recibió había sido excelente. Yo me vine a Los Teques hace dos meses e hice todo mi proceso con rapidez, ya hoy me van a operar y sé que con el favor de Dios, todo saldrá bien», relató Disney Frías, una de las beneficiadas.

Destacó que para practicarse esta intervención «solo tuve que poner mi presencia, no me exigieron absolutamente nada y eso es un gran alivio para mí, porque adquirir insumos médicos o medicinas es realmente costoso, poder venir acá y operarme sin tener que desembolsar ni un bolívar, para mi es todo un éxito».

Reconoció el trabajo de los profesionales que «con mucha ética y tacto han sabido manejar todo mi proceso, la verdad no puedo quejarme de ninguna manera porque todos han tenido una calidez muy humana conmigo, es lo que uno necesita de un profesional de la salud. Considero que nadie viene a un hospital porque quiere y eso deben entenderlo los que acá laboran».

Para esta jornada especial de atención quirúrgica fueron habilitados cuatro de los seis quirófanos que están totalmente operativos; adicionalmente, estuvieron prestos para el servicio cinco anestesiólogos, cuatro cirujanos y 25 médicos residentes.

Uno de los especialistas dijo que este tipo de operativos permiten agilizar la «atención de los pacientes que tiene mucho tiempo esperando por ver mejoras en su salud. Es necesario que las personas comprendan que al hospital vienen muchísimas personas, se está haciendo todo lo posible por garantizar que todos obtenga una respuesta oportuna a sus padecimientos».

Potenciando las operaciones

Este medio de comunicación conoció, en días recientes, que próximamente será inaugurado un quirófano inteligente que buscará incrementar la cantidad y calidad de operaciones que se realizan en el HVS.

Aunque durante el primer semestre del año se practicaron 2.319 cirugías, se tiene previsto que para el cierre del 2022 la cifra aumente de forma exponencial, debido a la política de agilización quirúrgica que impulsa la dirección del hospital.

Actualmente están siendo evaluados casos de las áreas de ginecología, obstetricia, neurocirugía, pediatría, traumatología, entre otras, para realizar las intervenciones quirúrgicas que deban ser priorizadas.

El informante que dio acceso a las cifras suministradas para esta nota de prensa, indicó que para las operaciones no se les solicita a los pacientes ningún tipo de cobro, insumo o medicina. La administración del nosocomio está canalizando todos los implementos necesarios para tratar a los usuarios.

