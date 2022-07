21 formas de vivir a todo lujo con el premio de Mega Millions

Entornointeligente.com /

Mega Millions ya tiene un pozo de más de US$ 1.000 millones 0:59 (CNN) — Mira, todos fantaseamos a veces con vivir como el uno por ciento.

Imagina un futuro en el que olvidas cómo cortar un pepino y los viajes al supermercado se convierten en cosa del pasado, tienes un chef a tiempo completo, nunca tienes que lavar la ropa y tienes un chofer.

Puedo seguir.

El viernes, una persona afortunada podría llevarse el premio mayor de la lotería Mega Millions, que actualmente asciende a US$ 1.025 millones. Si hay un ganador, el premio sería el segundo más grande en la historia de Mega Millions. Por supuesto, hay impuestos, y eso significa mucho menos dinero, pero aun así, es significativamente mucho dinero.

Las opciones son o bien tomar 30 pagos anuales a lo largo de 29 años o una suma global inmediata en efectivo, que se estima en US$ 602,5 millones, menos los impuestos federales y estatales.

Aun así, se trata de mucho dinero. ¿Qué hacer con todo ello?

El consejo práctico es firmar y custodiar el billete, permanecer en el anonimato, contratar a algunos asesores financieros sólidos y gastarlo con cuidado.

Pero, ¿quién necesita ser práctico cuando las probabilidades de ganar el premio son de 1 entre 302,5 millones?

El ganador del premio mayor de Mega Millions tendrá un montón de dinero para gastar.

Si nos quedamos en el terreno de la fantasía por un momento, estas son 21 formas en las que un afortunado ganador podría vivir a todo lujo:

Compra un yate, pero razonable. No compres un yate de 15 metros cuyo costo inicial es de unos US$ 145 millones, sin contar el personal y el muelle, así que compra un barco más pequeño, con un costo de unos US$ 15 millones. Veranea en el sur de Francia y come fuera de casa durante un tiempo. Te lo puedes permitir. Compra un Rolex. Compra buenas joyas. Renueva tu aspecto, que sea caro, pero no ostentoso. No te conviertas en un miembro del reparto de «Real Housewives of Beverly Hills». Hazte cirugía plástica. Levántate toda la cara si quieres. Tienes que estar a la altura. Inspírate en Hollywood con tu dentadura y paga en efectivo. ¿Has dejado ya tu empleo? Hazlo. Entra en tu cuenta bancaria y mira la suma varias veces al día por diversión. Desaparece. Puf, nunca más se sabrá de ti. Múdate a una granja en Irlanda. (¿No?) Compra una casa en el West Village de Nueva York. Compra sangre joven para el plasma y úsala en inyecciones para retrasar el proceso de envejecimiento. Adopta varios animales. Cómprales ropa cara. Compra crema facial de US$ 300 y usa plastas de ella cada noche. Contrata a alguien para que te la aplique. Contrata a un guardaespaldas. Asegúrate de que nadie sea secuestrado. Vuela solo en avión privado, pero compensa tu huella de carbono. Compra buen arte. Compra un equipo deportivo, si es lo tuyo. No lo hagas todo en un día. Dona una parte importante de tu pila de dinero a causas dignas. Siente la alegría de la generosidad. Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

