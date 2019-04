206 días después, Márquez tendió su mano y Rossi la estrechó

Entornointeligente.com / Es un gesto bastante habitual entre los tres primeros clasificados en cualquier disciplina del mundo del deporte. Saludarse y estrecharse la mano en señal de respeto mutuo. Una mueca donde Valentino Rossi y Marc Márquez eran la excepción que ponía a prueba esta regla. Hasta el Gran Premio de Argentina 2019. Casi un año después de su última gran disputa en el Mundial de MotoGP que alcanzó su punto álgido en el Gran Premio de San Marino 2018, cuando Rossi negó con la cabeza cuando Márquez le tendió la mano en señal de paz en plena rueda de prensa, el piloto de Urbino esta vez si apretó la mano del español para felicitarle por su primera victoria de la temporada bajo la atenta mirada de Andrea Dovizioso y Carmelo Ezpeleta en la antesala del podio en Termas de Río de Hondo. RESPECT 🙌 @marcmarquez93 and @ValeYellow46 shake hands after the #ArgentinaGP race 🤝 pic.twitter.com/QvRAcFqfHL — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) 31 de marzo de 2019LINK ORIGINAL: As

