En Ubisoft quieren poner crossplay a todos los juegos competitivos que han lanzado

Entornointeligente.com /

El crossplay es una de las mejores ventajas que nos ha dado la presente generación. Hace diez años era impensable jugar online con usuarios de todas las plataformas posibles, pero la industria está avanzando hacia un modelo más libre. Ubisoft es una de las compañías más comprometidas con esta meta. Recientemente, en una charla con sus accionistas, el CEO de la empresa gala Yves Guillemot ha desvelado que uno de sus planes es que haya crossplay en todos sus juegos multijugador competitivos (vía GamesIndustry ). Nuestra meta es poner crossplay en todos los juegos PvP que tenemos, con el paso del tiempo. Eso está de camino. En Vida Extra Rainbow Six Siege quiere durar 10 años, y con ello el juego como servicio empieza a tener sentido Esto viene a raíz de Brawlhalla , su juego de lucha Free to Play que incorporó esta posibilidad a principios de mes. Solo otro título de la compañía permite crossplay a día de hoy, que es Just Dance en su modo World Dance Floor. Si miramos a otros títulos de Ubisoft, la verdad es que hay mucho trabajo que hacer todavía. Lo que ha dicho Guillemot implica que juegos como Rainbow Six Siege , The Division 2 , For Honor o Ghost Recon Breakpoint acabarían teniendo crossplay también. Sus bases de jugadores lo van a agradecer. En la actualidad ya hay un puñado de juegos de otras compañías que permiten el juego cruzado entre distintas plataformas. Fortnite , Rocket League , PUBG o el reciente Call of Duty: Modern Warfare son solo algunos de ellos. Es de esperar que cada vez haya más y más. (function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName(‘head’) 0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement(‘script’); instagramScript.src = ‘https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js’; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); También te recomendamos [Los luchadores de la WWE repartirán tortas en Brawlhalla durante su nuevo evento crossover Rainbow Six Quarantine concreta algo más su fecha de lanzamiento para el primer trimestre de 2020 Rainbow Six Siege introducirá dos nuevos agentes y un nuevo pase de batalla repleto de recompensas en su siguiente temporada – La noticia En Ubisoft quieren poner crossplay a todos los juegos competitivos que han lanzado fue publicada originalmente en Vida Extra por Jonathan León

Entornointeligente.com